Chém người gây thương tích vì mâu thuẫn trong quán karaoke

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy khởi tố đối tượng Đặng Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) về tội "Cố ý gây thương tích".

15h ngày 10/10, Đặng Văn Thành đến quán karaoke Ising, ở thôn Lão Phong 2 xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy tìm em họ là anh Đ.V.T (chủ quán karaoke Ising). Do anh T đang nằm ngủ tại quầy thu ngân, Thành không biết, đã đi thẳng xuống khu bếp phía cuối quán hát để tìm.

Tại đây, Thành và anh Vũ Hữu Q, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy đã phát sinh mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Thành dùng dao gây thương tích khiến anh Q bị tổn hại 10% sức khỏe. Sau đó, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Đặng Văn Thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc, thu giữ 1 con dao bầu. Công an huyện Kiến Thụy đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tập trung truy bắt Đặng Văn Thành.

Ngay khi xác định được hướng di chuyển của Thành, tổ công tác của Công an huyện Kiến Thụy ngay trong đêm 12/10, đã di chuyển vào tỉnh Đồng Nai để triển khai lực lượng đón lõng đối tượng. 8h ngày 12/10, tại Bến xe Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đặng Văn Thành đang ngồi trên xe chuẩn bị di chuyển từ Đồng Nai vào TP.HCM, liền bị tổ công tác của Công an huyện Kiến Thụy bất ngờ khống chế, đưa về Hải Phòng xử lý theo quy định.

Hiện tại, Công an huyện Kiến Thụy đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thành về tội "Cố ý gây thương tích".