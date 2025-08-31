Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chen chân đi metro TP.HCM

  • Chủ nhật, 31/8/2025 20:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 31/8, dù TP.HCM đổ mưa nặng hạt, các chuyến tàu metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn đông nghẹt hành khách.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, metro Bến Thành - Suối Tiên đông kín người từ sáng đến đêm. Nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh check-in trong những ngày đặc biệt.
Ngày 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM sẽ triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé cho hành khách đi tuyến metro số 1. Để sử dụng dịch vụ miễn phí, hành khách có thể chọn một trong 2 hình thức: Quét thẻ căn cước công dân trực tiếp tại cổng soát vé hoặc quét mã QR được tạo từ ứng dụng HCMC Metro HURC.
Để phân tán lưu lượng mua vé tại ga và rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách, từ ngày 29/8, công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đưa vào vận hành 44 ki ốt bán vé giấy tự động tại các nhà ga trên tuyến metro số 1 TP.HCM.
Ghi nhận của Tiền Phong chiều 31/8 tại ga Bến Thành, dòng người xếp hàng dài ở cửa soát vé.
Trên các toa tàu, hành khách ngồi chật kín ở các hàng ghế. Anh Ngọc Nhân (30 tuổi) cho biết đã mua vé đi từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành để trải nghiệm. "Đây là lần đầu tiên tôi đi metro. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đất nước mình có những công trình hiện đại thế này", anh nói.
Ngoài miễn vé cho khách, trong dịp lễ, metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài thời gian hoạt động, bắt đầu từ 5h và kết thúc lúc 23h nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.
Dự kiến 2 ngày 1 và 2/9, metro sẽ chạy 264 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 30 chuyến so với bình thường.
Cũng trong dịp này, lần đầu tiên, người dân TP.HCM được trải nghiệm mua sắm dưới lòng đất tại ga Metro Bến Thành.
Hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước tung khuyến mãi khủng, nhiều sản phẩm giảm giá tới 80%, biến không gian metro thành điểm hẹn mua sắm sôi động mùa lễ Quốc khánh. Khu thương mại dưới lòng đất nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi dòng người chen chân tham quan, mua sắm.
Nhiều bạn trẻ hào hứng cho biết mong muốn vừa trải nghiệm không gian metro hiện đại, vừa tranh thủ săn hàng hiệu giảm giá sâu.

