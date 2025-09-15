Chênh vênh cạo rong mứt ở biển Gia Lai

Thủy triều rút, trên những ghềnh đá ven vùng biển Gia Lai lộ ra "mỏ vàng" đặc biệt, đó là loại rong mứt biển có giá trị kinh tế cao.

Từ sáng sớm, cuộc mưu sinh khắc nghiệt trên những ghềnh đá bắt đầu. Người dân miền biển vác trên vai túi đựng dụng cụ thô sơ, đu gành bám đá trước những mũi sóng để hái, cạo rong mứt.

Để chạm được tới món quà biển cả quý giá, người dân phải leo trèo, bám víu vào những mỏm đá lởm chởm, trơn tuột dưới cái lạnh của buổi sớm mai.

Mỗi hành động, cử chỉ của người cạo rong mứt đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao độ, bởi chỉ một chút lơ là cũng có thể dẫn đến đánh đổi cả mạng sống.

Trên biển liên tục xuất hiện những cơn sóng "lừa" bất ngờ ập vào bờ, bọt tung trắng xóa. Người cạo rong phải nhanh nhẹn, khéo léo luồn lách, đôi khi "nín thở" trước những đợt sóng để tiếp tục công việc.

Có những lúc, nước dâng cao bất chợt, buộc họ phải vội vã leo lên cao hơn, bám chặt vào vách đá để giữ an toàn.

Nỗi lo sinh kế và cuộc đấu "sinh tử" trên biển đã gắn liền với những người hái rong mứt.

Sau nhiều giờ vật lộn với đá và sóng để gom đủ mẻ rong, những người cạo rong trở về với đôi tay chai sần, rướm máu do đá cứa.

Họ phân loại, làm sạch rong, chuẩn bị cho công đoạn chế biến tiếp theo. Mỗi sợi rong mứt được cẩn thận nhặt nhạnh, gỡ bỏ vỏ ốc, cát, thể hiện sự tỉ mỉ và kiên nhẫn sau những phút giây đối đầu với hiểm nguy.

Rong mứt mang lại giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Theo những người dân làng chài Gia Lai, giá rong mứt biển ở thời điểm hiện tại đang dao động từ 250.000-300.000 đồng/kg rong tươi, khoảng 1.100.000-1.200.000 đồng/kg rong khô.

Mùa rong mứt chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng cũng là nguồn lợi từ biển giúp nhiều gia đình làng chài có thêm thu nhập.

Rong mứt biển ngon nhất khi còn màu đen, ánh vàng. Nếu để quá thời gian thu hoạch, rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh khi quang hợp với ánh mặt trời, lúc ấy rong mứt không còn giá trị.

Những khoảnh khắc lao động nhọc nhằn, vất vả lặp đi lặp lại mỗi mùa rong trên những gành đá khắc sâu vào tâm trí những người con đất biển về sự sống còn.

