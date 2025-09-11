Chi 7 tỷ 'chạy án', chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị đề nghị phạt 14-15 năm tù

Ngoài bà chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt tù một bị cáo là cựu công an và ca sĩ Quốc Kháng.

Chiều 11/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", đại diện Viện KSND TP.HCM tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bị cáo Lê Quốc Kháng tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ) dù biết Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu công an) không phải là người giải quyết vụ án Thái Khắc Hoàng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, bị cáo Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng vẫn đưa thông tin gian dối có thể giúp "chạy" cho bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại để bà Lê Thị Mỹ Châu tin tưởng và giao 7 tỷ đồng .

Khi nhận được tiền từ bà Châu, bị cáo Kháng đưa cho Lê Nguyễn Hoàng Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền 6,32 tỷ đồng Lê Quốc Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.

Lê Nguyễn Hoàng Nam tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu dù tại phiên tòa, bị cáo Kháng thay đổi một số lời khai như: Không bỏ trốn khi nhận tiền của bà Châu; không có chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Châu mà do muốn giúp bà Châu. Mặt khác, sau khi nhận tiền thì bị cáo gặp khó khăn, nên sử dụng vào trang trải nợ nần; Bị cáo Kháng cũng trình bày sẽ hoàn trả cho bà Châu khi có tiền…

Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Lê Quốc Kháng đã cấu thành tội phạm. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cân nhắc cho bị cáo hưởng một số tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng 18-20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam 8-10 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt 14-15 năm tù.

Đối với bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu), theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, bị cáo trình bày là người nộp đơn tố cáo vụ việc tố cáo bị cáo Kháng lừa đồng thời đưa 7 tỷ đồng cho bị cáo Khang là để thuê luật sư và khắc phục hậu quả cho người quen chứ không phải để hối lộ…

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng việc bà Châu là đưa 7 tỷ đồng cho bị cáo Kháng là để nhờ tác động vào người có thẩm quyền, can thiệp cho người em xã hội của bà Châu là Thái Khắc Hoàng đang bị khởi tố, bắt tạm giam được tại ngoại. Do yêu cầu của mình không được thực hiện, bà Châu mới làm đơn tố cáo về việc mình bị lừa.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định truy tố bà Châu về tội đưa hối lộ là có căn cứ. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Thị Mỹ Châu 14-15 năm tù về tội "Đưa hối lộ".