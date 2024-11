Chị dâu lừa em chồng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (SN 1986, quê TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ là chị dâu của chị P.T.Đ, cả hai cùng kinh doanh mua bán sữa. Mỹ nhiều lần vay tiền của chị Đ. nhưng không trả, mà còn âm mưu muốn chiếm đoạt thêm tiền của em chồng. Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Mỹ đã đưa thông tin gian dối về các chương trình đặt cọc tiền để được hưởng chiết khấu hoa hồng khi mua sữa của công ty sữa. Nếu mua với số lượng nhiều sẽ được giảm giá thấp hơn giá thị trường. Tin lời, chị Đ. cùng một số người thân nhiều lần chuyển tiền cho Mỹ với tổng cộng hơn 1 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Mỹ bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an đã bắt giữ Mỹ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Sách về Pháp luật Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

