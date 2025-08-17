Chi hàng nghìn USD cũng khó đặt phòng tổng thống Hà Nội ngày 2/9

Sẵn sàng chi hàng nghìn USD, du khách vẫn khó "săn" hạng phòng tổng thống, VIP tại một số khách sạn hạng sang tại Hà Nội dịp 2/9, đặc biệt là những địa điểm có tầm nhìn xem pháo hoa.

Giữa tháng 8, nhiều khách sạn hạng sang trên địa bàn trung tâm Hà Nội tất bật "chốt" phòng cho du khách có nhu cầu xem lễ diễu binh cũng như màn pháo hoa nghệ thuật ngày 2/9.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 16/8, bà Trang Nguyễn, Trưởng phòng truyền thông khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 (phường Yên Hòa), cho biết lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại đơn vị tăng rõ rệt trong tháng 8 và dự kiến tăng mạnh từ giữa tháng đến ngày diễn ra lễ chính thức.

Đáng chú ý, dù không nằm trên trục đường diễu binh, đơn vị lại sở hữu vị trí đắc địa hướng về sân vận động Mỹ Đình - một trong 5 địa điểm bắn pháo hoa tối 2/9. 50 phòng có view ngắm pháo hoa gần như được lấp đầy, chỉ còn vài phòng chưa có khách thuê.

"Lượng khách lẻ đặt phòng cho dịp 2/9 năm nay tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ thị trường khách nội địa. Gói nghỉ Family moments of Joy bao gồm quyền lợi nâng hạng phòng Junior Suite (phòng xem pháo hoa) được du khách lựa chọn nhiều", bà Trang nói.

Buổi tổng hợp luyện dưới cơn mưa của hơn 16.000 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân ngày 16/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Tương tự, phòng kinh doanh tại khách sạn 5 sao L7 West Lake Hanoi by Lotte (phường Tây Hồ) ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách đạt phòng dịp 2/9 đạt 95%. Du khách đứng ở khu vực rooftop từ phía khách sạn sẽ ngắm được pháo hoa tại điểm bắn Hồ Tây.

Bên cạnh đó, hạng phòng cao cấp nhất Upper House cũng chỉ còn một phòng duy nhất, bà Mỹ Chiêu, Giám đốc kinh doanh đơn vị trên, cho hay.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, Pan Pacific Hà Nội (phường Trúc Bạch) cũng ghi nhận nhu cầu "vượt trội" ở phân khúc phòng hạng sang.

Trong đó, các hạng Premier Lake View và Suite, với tầm nhìn bao quát hồ Tây, hồ Trúc Bạch và đường Thanh Niên, đã đạt công suất 50% ngay từ đầu tháng 8 và dự kiến kín chỗ sát ngày lễ.

Những phòng này được nhiều gia đình và nhóm khách lựa chọn để tận hưởng không gian riêng tư, sang trọng và có thể trực tiếp ngắm pháo hoa từ ban công.

Tầm nhìn từ phòng Upper house tại L7 West Lake Hanoi by Lotte. Ảnh: ĐVCC.

Đáng chú ý, du khách có tiền cũng khó đặt được phòng tổng thống, hạng cao cấp nhất của khách sạn, với mức giá hơn 2.600 USD (tương đương 68 triệu đồng/đêm), tại đơn vị này bởi đã có khách đặt từ trước.

Đây là không gian xa xỉ bậc nhất, sở hữu tường kính toàn cảnh, ban công riêng, hai phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng họp, hai phòng tắm và bếp riêng. Thiết kế mang lại sự riêng tư tuyệt đối, phù hợp cho những doanh nhân cần không gian tiếp khách hoặc gia đình mong muốn kỳ nghỉ đẳng cấp.

Ngoài ra, các phòng view hồ luôn trong tình trạng "sốt" chỗ, được khách hỏi nhiều. Hiện tại chỉ còn khoảng 10-15% phòng hướng hồ trong quỹ phòng.

123 phòng tại khách sạn 5 sao mang phong cách boutique Apricot Hotel, nằm bên hồ Hoàn Kiếm (phường cùng tên), cũng đã kín khách đặt từ đầu tháng 8.

Phòng Studio Balcony Suite có view ngắm pháo hoa hồ Tây tại Pan Pacific. Ảnh: ĐVCC.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, đại diện khách sạn, xác nhận: "Tất cả phòng đã được đặt kín từ đầu tháng 8, với công suất 100 %, đánh dấu mức tăng 20 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách nội địa chiếm tới 70%, chủ yếu là gia đình và nhóm bạn đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam".

Đáng chú ý, các hạng phòng cao cấp, đặc biệt là suite có ban công hoặc tầm nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm để ngắm pháo hoa, được khách đặt từ rất sớm.

Dù mức giá cao gấp nhiều lần phòng tiêu chuẩn (dao động từ khoảng 7,6-15 triệu đồng/đêm), các phòng này vẫn được khách "săn đón".

"Ngay khi mở đặt, khách liên hệ chốt phòng VIP rất nhanh. Nhu cầu săn view pháo hoa khiến những hạng phòng view đắc địa trở thành ‘hàng hiếm’ trong dịp lễ", ông Tùng nói.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) cũng ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong dịp 2/9 này. Đại diện đơn vị cho biết giá phòng được duy trì ổn định trong giai đoạn nghỉ lễ, không có biến động lớn về giá để kích thích du khách tới lưu trú và trải nghiệm dịch vụ.

"Với vị trí nằm ngay gần hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm mang đậm dấu ấn của Thủ đô, bản thân khách sạn cũng là một địa điểm lịch sử với căn hầm trú bom được bảo tồn nguyên vẹn từ thời chiến", ông George Koumendakos, Tổng Quản lý khách sạn, cho hay.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9, theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật: Hồ Hoàn Kiếm

Công viên Thống Nhất

Hồ Văn Quán

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Hồ Tây