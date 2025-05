Chi phí xa xỉ của 'hội chị em' thượng lưu sau mỗi bức ảnh Instagram

Hamptons, thiên đường nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Mỹ, có thể khiến hội chị em chi tới 5.000 USD mỗi người để có những bức ảnh hoàn hảo đăng lên mạng xã hội.

Chuyên gia nhận định một kỳ nghỉ cuối tuần ở Hamptons như một danh sách những địa điểm cần “đánh dấu” để phục vụ mạng xã hội.

Mỗi mùa hè, Hamptons, vùng đất nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Long Island, New York (Mỹ) lại trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những chuyến đi chơi của hội chị em. Nhưng đằng sau những bức ảnh lung linh trên Instagram và TikTok là một cái giá không hề rẻ.

Một cuối tuần "đúng chuẩn" tại Hamptons có thể ngốn tới 5.000 USD mỗi người, chưa kể những dịch vụ xa xỉ như di chuyển bằng trực thăng Blade, theo The Wall Street Journal.

Chi phí khổng lồ cho một cuối tuần

Một ngày ở Hamptons thường bắt đầu bằng cảm giác hơi mệt mỏi sau tiệc tùng đêm trước. Các cô gái sẽ ghé qua tiệm bánh Carissa’s the Bakery để gọi một ly matcha latte 8 USD và bánh sừng bò hạnh nhân 7 USD . Sau đó, họ đến phòng gym Tracy Anderson ở khu dân cư Water Mill cho một lớp tập 75 USD để “giải độc cơ thể”.

Bữa trưa tại nhà hàng Duryea’s với món salad tôm hùm 97 USD là lựa chọn không thể thiếu. Buổi chiều là thời gian đi dạo tại trung tâm mua sắm East Hampton, tại đây, hội chị em chụp ảnh trước cửa hàng Chanel mang phong cách cottage-core.

Vườn nho Wölffer Estate Vineyard trở thành một địa điểm check-in được nhiều người có tầm ảnh hưởng yêu thích.

Chuyến đi tiếp tục với hành trình đến vườn nho Wölffer Estate Vineyard, thưởng thức bộ sưu tập rượu rosé 36 USD và bảng phô mai “girl dinner” 35 USD .

Đêm xuống, Surf Lodge trở thành điểm đến cuối cùng với dịch vụ chai rượu Casamigos giá 950 USD . Biển cả dường như chỉ là phông nền, còn điều quan trọng nhất của chuyến đi là những trải nghiệm xa hoa được sắp xếp kỹ lưỡng để “flex” trên mạng xã hội.

Chi phí lớn nhất của một chuyến đi thường là chỗ ở. Với những ai không có nhà riêng hay bạn bè ở Hamptons, việc tìm một nơi lưu trú là bài toán đau đầu. Các khách sạn bình dân ở Montauk có giá từ 500 USD mỗi đêm vào mùa cao điểm, khiến nhiều nhóm chọn thuê nhà.

Anastasiia Neronova (31 tuổi), đồng sở hữu một công ty tiếp thị số, chia sẻ rằng cô đã chi 4.000 USD cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ trong 3 đêm cho tiệc độc thân mùa hè năm ngoái.

Noelle Conforti (26 tuổi), cố vấn học thuật kiêm nhà sáng tạo nội dung, cũng tốn 3.700 USD cho một ngôi nhà tương tự trong 4 đêm.

Không chỉ có chỗ ở, việc chuẩn bị cho chuyến đi cũng tốn kém không kém.

Francia Cooper (33 tuổi), doanh nhân trong lĩnh vực sức khỏe ở New York, cho biết cô chi 60- 180 USD cho tóc nối, 120 USD để gội đầu, 350 USD để tết tóc, 250 USD cho bộ móng tay chân kiểu Nga, 120 USD cho lông mi giả và 450 USD cho liệu trình triệt lông bằng laser. Những khoản chi này, theo Cooper, là “phần thú vị” của chuyến đi, giúp cô sẵn sàng tỏa sáng trong những bức ảnh.

Rủi ro từ lối sống 'sợ bỏ lỡ'

Tại Hamptons, những điểm mua sắm đơn giản như nông trại hay cửa hàng thực phẩm nay đã trở thành địa điểm check-in không thể thiếu. Ngày khai trương của nông trại bán thực phẩm Round Swamp Farm gần đây thu hút hàng loạt influencer đến chụp ảnh bên món guacamole 32 USD và salad gà 16 USD .

Cửa hàng Chanel ở East Hampton, với kiến trúc cổ kính, là một điểm sống ảo nổi tiếng đến mức "không selfie thì coi như chưa từng tới Hamptons".

Cửa hàng Chanel ở East Hampton là điểm chụp anh không thể bỏ qua với bất kỳ ai ghé đến Hamptons.

“Hamptons giờ chẳng khác gì Disneyland", Haley Sacks, chuyên gia tài chính với tài khoản Instagram @MrsDowJones, nhận xét. Cô ví von kỳ nghỉ tại đây như một danh sách các địa điểm phải “check-in” để phục vụ Instagram, nhưng mỗi điểm đến đều tốn kém không nhỏ.

Lâu nay, Hamptons luôn là điểm đến mùa hè trong mơ của giới thượng lưu New York, từ thời series Sex and the City còn thịnh hành.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến những chuyến đi này thành một công thức lặp lại. Các video trên TikTok và Instagram, ngập tràn hoa tú cầu, rượu rosé và lời dẫn từ series xoay quanh cuộc sống của nhóm thanh niên giàu có Gossip Girl, trông như được AI tạo ra, thu hút người xem và khiến họ muốn bắt chước.

Theo Sacks, mạng xã hội đã thay đổi cách mọi người lên kế hoạch du lịch. Thay vì tìm kiếm niềm vui thực sự, nhiều người chạy theo xu hướng để “đu kịp” bạn bè, bất chấp chi phí.

Những hình ảnh check-in tại bãi biển, nhà hàng hay tiệc tùng xa hoa được đăng tải tràn ngập, lãng mạn hóa trải nghiệm, khiến nhiều người sợ bị bỏ lỡ (FOMO) nếu không tham gia.

Song, cô cũng cảnh báo rằng việc mải mê chạy theo xu hướng này có thể đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần.