Nữ triệu phú 29 tuổi chia sẻ cách gọi vốn đầu tư

Doanh thu của The Newsette tăng nhanh, từ 1 triệu USD năm 2019 lên 7 triệu USD năm 2020 và 40 triệu USD vào năm 2021. Doanh nghiệp này làm việc với các đối tác như Bumble, Fidelity, Old Navy, Twitter và Walmart. Năm 2021, The Newsette có một đội ngũ gồm 14 người và mang về doanh thu 40 triệu USD trong một năm.