Nơi các CEO hưởng thụ

Matthew Tucker, CEO nền tảng đặt chỗ Tock được American Express mua lại với giá 400 triệu USD năm 2024, phụ trách quản lý việc đặt bàn cho những nhà hàng hàng đầu thế giới như Alinea ở Chicago hay Blue Hill at Stone Barns ở Tarrytown, New York (Mỹ). Khi muốn thư giãn, Tucker, hiện sống ở New York, chọn khu vực San Francisco. Ông đặc biệt yêu thích sự kết hợp hài hòa của nơi đây: “Sau một buổi sáng khám phá khu phố, bạn chỉ cần lái xe một đoạn ngắn để lạc giữa những vườn nho ở Napa”. Với Tucker, sự cân bằng hiếm có giữa ẩm thực tinh tế, văn hóa phong phú và thiên nhiên tươi đẹp khiến mỗi chuyến đi trở nên vừa tái tạo năng lượng vừa truyền cảm hứng. Ảnh: Tock, Napa Valley Grapegrowers.