Chi tiết Honda Civic e:HEV RS - sedan hybrid mạnh 200 mã lực

Nhờ hệ truyền động hybrid, mẫu sedan cỡ C của Honda sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 4,56 lít/100 km khi vận hành hỗn hợp, theo công bố của hãng. Khi di chuyển trong đô thị, xe tiêu thụ 4,54-4,57 lít/100 km. Trải nghiệm thực tế của Tri thức - Znews cho thấy Honda Civic e:HEV RS có thể đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với số liệu do hãng cung cấp.