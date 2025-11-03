Chiếc bồn cầu đắt giá nhất hành tinh

“America” là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101,2 kg, trị giá khoảng 10 triệu USD, đồng thời là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.

Tác phẩm America (2016) của Maurizio Cattelan. Ảnh: Sotheby’s.

Một trong những tác phẩm nghệ thuật táo bạo và châm biếm nhất thế giới - chiếc bồn cầu bằng vàng nguyên khối mang tên America của nghệ sỹ Maurizio Cattelan (người Italy) - chuẩn bị được bán tại nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s ở New York (Mỹ) vào ngày 18/11 tới.

America là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101,2 kg, trị giá khoảng 10 triệu USD , đồng thời là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.

Sotheby’s mô tả bồn cầu này là “một bình luận sâu cay về mối giao thoa giữa nghệ thuật, giá trị hàng hóa và chủ nghĩa tiêu thụ”.

Nghệ sỹ Maurizio Cattelan được mệnh danh là “kẻ khiêu khích bậc thầy” của giới nghệ thuật đương đại. Ông nổi tiếng với các tác phẩm gây tranh cãi như Comedian - quả chuối dán băng keo lên tường từng được bán với giá 6,2 triệu USD , hay bức tượng Him - hình ảnh nhà độc tài người Đức Adolf Hitler quỳ gối cầu nguyện - từng đạt 17,2 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Christie’s năm 2016.

Với America, nghệ sỹ Cattelan cho biết ông muốn châm biếm sự xa hoa quá mức của giới siêu giàu. Ông nói: “Dù bạn ăn bữa trưa trị giá 200 USD hay chỉ một chiếc xúc xích 2 USD , kết quả cuối cùng vẫn như nhau - xét về mặt nhà vệ sinh”.

Hai phiên bản của America được tạo ra năm 2016. Phiên bản thứ nhất hiện thuộc sở hữu của một nhà sưu tập giấu tên từ năm 2017. Trong khi đó, phiên bản thứ hai từng được trưng bày trong phòng tắm của Bảo tàng Guggenheim (New York, Mỹ) - nơi hơn 100.000 du khách đã xếp hàng để “tương tác” với tác phẩm.

Năm 2019, phiên bản bồn cầu vàng thứ hai này được đem trưng bày tại Cung điện Blenheim - nơi sinh của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tác phẩm đã bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn. Hai đối tượng nam giới đã bị kết án, nhưng chiếc bồn cầu dường như đã biến mất hoàn toàn. Giới điều tra cho rằng phiên bản bồn cầu này có thể đã bị phá hủy và nấu chảy.

America sẽ được trưng bày tại trụ sở mới của Sotheby’s ở Tòa nhà Breuer (New York) từ ngày 8/11 tới. Bồn cầu đặc biệt này sẽ được đặt ngay trong phòng tắm để người xem có thể “chiêm ngưỡng tận mắt”, nhưng họ chỉ được nhìn, chứ không được sử dụng.