Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua hình thức 'cắt đá tìm ngọc'

Lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết, nhóm của Chi và Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ những người tham gia hình thức "cắt đá tìm ngọc", "đổ thạch" online qua các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Chi (sinh năm 1989) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1995) cùng trú tại TP Móng Cái và 28 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "cắt đá tìm ngọc" - "đổ thạch" online.

Qua quá trình điều tra, cơ quan xác định số tiền nhóm này chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Chi và Hải được xác định là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Đối tượng Chi và Hải tại cơ quan Công an.

Theo đó, giữa năm 2024, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện trên nền tảng mạng xã hội: TikTok, Facebook xuất hiện các trang: "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn"… tổ chức các phiên livestream cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem chuyển tiền đặt cược, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong các phiên livestream, đối tượng sử dụng phần mềm để tạo ra các thông báo chuyển tiền thành công giả mạo, chặn các bình luận nghi ngờ tính chân thực của phiên livestream; nhiều tài khoản ảo có bình luận với nội dung: "Đã nhận được tiền rồi", "Uy tín đấy", "Mấy ngày nay đỏ quá, thắng được nhiều tiền"… Các fanpage livestream thường bị xóa bỏ, thay thế.

Đặc biệt, khác với những đường dây ổ nhóm "đổ thạch" online đã bị Công an các tỉnh, thành phố triệt phá, các fanpage "đổ thạch" online này được thiết lập và điều khiển từ nước ngoài.

Mỗi phiên livestream, các đối tượng lừa đảo đều có sự phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để câu kéo, mời gọi nạn nhân chuyển tiền tham gia "đổ thạch".

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Tháng 4/2025, trên cơ sở các dữ liệu thu thập, cơ quan chức năng đã xác định Trần Thị Chi và Vũ Văn Hải là 2 "mắt xích" quan trọng của đường dây và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng này đã khai nhận: Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại TP Đông Hưng đặt trụ sở và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc thực hiện livestream lừa đảo.

Tại cơ sở thuê ở Trung Quốc, các đối tượng tổ chức thành nhiều phòng live. Mỗi phòng live có 4-5 người. Mỗi người đảm nhiệm 1 khâu: Livestream, cắt đá, bình luận, chăm sóc khách hàng. Những thành viên của nhóm không được trò chuyện với nhau (có giám sát bằng camera và giám sát viên - thường là người Trung Quốc).

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá tìm ngọc - "đổ thạch" online.

Ở các phiên livestream, ban đầu đối tượng cho chạy quảng cáo để tiếp cận con mồi, khi thấy có tài khoản là người thật xem, mới bắt đầu phiên cắt đá. Những vòng đầu tiên, với số cược tiền thấp, các đối tượng dùng viên đá không sơn, khi cắt sẽ ra màu trắng, không có ngọc, để trả lại tiền cho người chơi nhằm lấy lòng tin.

Sau đó, đến các phiên có mức tiền cược cao hơn, các đối tượng cắt những viên đá giả được trộn phẩm màu khách thắng cược sẽ bị các đối tượng yêu cầu chuyển thuế, phí và nốt tiền cược để nhận thưởng, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định.