Chiêu trò lôi kéo hàng nghìn người tham gia đường dây đa cấp, tiền ảo

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua dự án tiền ảo.

Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?

Nâng dự án "ảo" là những chuyên gia nước ngoài

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho hay để dẫn dụ các bị hại, nhóm lừa đảo đã đưa ra các gói đầu tư với lợi nhuận "khủng" một cách phi lý như cho nhà đầu tư gửi tiết kiệm bằng USDT với lãi suất 8-21%/năm; hoạt động mua bán NFT, lợi nhuận cam kết 30-150%/tháng, tăng trưởng 8%/ngày; nhận phân phối hoa hồng từ việc giới thiệu người mới tham gia theo mô hình đa cấp (F1 - 5% , F2 - 3%, F3 - 2%) và đặc quyền đào (mining) miễn phí đồng WM do các đối tượng tự điều chỉnh tăng giá, liên tục đưa ra các thông tin "sắp niêm yết" đồng WM trên sàn giao dịch thế giới, với lộ trình tăng gấp nhiều lần, từ 1 USD lên 100 USD vào năm 2028.

Đây là thủ đoạn mà nhóm đối tượng Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988) và Lê Văn Thành (SN 1988, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi "WorldMall.app" (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá trong tháng 9/2025.

Vụ án không chỉ là một lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy đầu tư tài chính trên không gian mạng mà còn cho thấy rõ hình thái của một mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trực tiếp tác động đến an toàn xã hội và tài chính của người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với các bị hại (nhà đầu tư) tham dự hội thảo do đối tượng tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 3/2025, nhóm đối tượng gồm Bùi Quang Minh, Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành đã lập trình nên phần mềm "WorldMall.app" với đồng tiền ảo có tên WM. Để tạo dựng uy tín và lôi kéo nhà đầu tư, nhóm này đã câu kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức các buổi hội thảo, livestream quảng cáo rầm rộ.

Các đối tượng đã dựng lên một câu chuyện giả mạo về việc "World Mall" là dự án của một tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Dubai (UAE) với đội ngũ CEO là những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thành công trong việc xây dựng niềm tin ban đầu cho các nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 9/8, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã huy động gần 200 CBCS triệt phá ổ nhóm do Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP.HCM) cầm đầu khi đang tổ chức Hội thảo với chủ đề "Tầm nhìn TCIS đến năm 2030", tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội, lôi kéo hơn 200 người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Theo đó, từ tháng 6/2024, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto, đối tượng Đáng đã thuê người tạo lập Website huy động vốn https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS bằng công nghệ Blockchain; hứa hẹn đồng Token TCIS sẽ có giá trị lớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần giá trị khởi tạo. Nhằm tạo niềm tin cho người tham gia đầu tư, Đáng thuê 2 người nước ngoài tổ chức chia sẻ các tài liệu, hình ảnh thể hiện TCIS có tầm phát triển đa quốc gia…

Trên thực tế, Đáng không liên kết gì với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở Văn phòng đại diện tài Việt Nam. Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho nhà đầu tư (những người tham gia TCIS) là tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Để chiếm đoạt tiền của bị hại, đối tượng Đáng đưa ra thông tin, hệ thống TCIS có 10 gói đầu tư với giá trị từ 20 USD đến trên 100.000 USD . Hệ thống hứa hẹn trả lãi đầu tư 35-67% doanh thu đầu tư hàng tháng, được chia nhỏ theo ngày. Hình thức trả lãi: 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS vào tài khoản của người tham gia. Đầu tư đơn thuần có giới hạn thu nhập là 300%; đầu tư cộng hoa hồng từ kinh doanh có giới hạn thu nhập là 500% số tiền đã đầu tư.

Hình thức trả hoa hồng tương tự lợi nhuận đầu tư, 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS. Trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia với hơn 4.000 tài khoản, tổng số tiền đầu tư hơn 2 triệu USD T, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng .

Những cạm bẫy khó lường

Theo Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, phương thức của chúng tinh vi. Lúc đầu, để tạo lòng tin, chúng cho phép nhà đầu tư rút các khoản lãi nhỏ một cách dễ dàng, khi bị hại tin tưởng và đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ tìm mọi lý do để chặn việc rút tiền. Bản chất của dự án này là tiền của nhà đầu tư khi nạp vào sẽ bị các đối tượng rút ra ngay lập tức, trong hệ thống chỉ còn lại những con số ảo.

Bị hại các đối tượng nhắm đến thường là những người ít am hiểu về công nghệ và tiền kỹ thuật số, thuộc mọi lứa tuổi, nhưng đa số là người già, người đã về hưu. Các đối tượng đã đánh trúng vào 3 điểm yếu của bị hại là lòng tham, sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn việc nhẹ lương cao. Thường các bị hại lôi kéo người quen với nhau, người này giới thiệu người kia để hưởng hoa hồng, mà không hiểu dự án này như thế nào và cũng chưa từng gặp người "cao cấp" nhất của dự án.

Hàng ngày, thấy tiền lãi gửi về tài khoản của mình và cho rằng đã đầu tư đúng hướng, thực chất đó là đồng tiền "mồ hôi xương máu", tích cóp dưỡng già… của các bị hại đã đầu tư trước đó, được các đối tượng trích ra phần nhỏ để gửi lại. Điều này đã tạo ra một vòng xoáy lừa đảo, khiến hậu quả ngày càng lan rộng.

Vụ án WorldMall, hay đồng tiền kỹ thuật số TCIS… là một minh chứng điển hình cho thấy tội phạm công nghệ cao đang trở thành thách thức gây ra những thiệt hại sâu rộng về kinh tế, xã hội và tâm lý. Các đối tượng có tính chất có tổ chức, chuyên nghiệp, tạo ra các dự án lừa đảo theo yêu cầu cho thấy các nhóm tội phạm này hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu kỹ thuật, quảng cáo đến quản lý dòng tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cuộc đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi sự tỉnh táo của mỗi người dân cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng; đồng thời, khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng và luôn tỉnh táo trước những chiêu trò đánh vào lòng tham, hứa hẹn lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng.