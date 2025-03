Chính quyền ông Trump bị kiện

Trong lúc ông Donald Trump chuẩn bị cho việc xóa sổ Bộ Giáo dục, chính quyền của ông bị kiện vì gây ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ bản địa.

Bộ Hiệu quả Chính phủ do chính quyền ông Trump điều hành đã cắt giảm hàng nghìn vị trí việc làm phục vụ cho người Mỹ bản địa. Ảnh: Reuters.

Tờ New York Times đưa tin một nhóm bộ lạc và sinh viên người Mỹ bản địa đang kiện chính quyền ông Donald Trump do ông đã sa thải nhân sự tại các trường học dành cho người bản địa. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục tại các trường đại học.

Sinh viên bị ảnh hưởng do trường mất nhân sự

Cụ thể, từ tháng 1, Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency - DOGE) đã cắt giảm hàng nghìn vị trí việc làm liên bang, bao gồm 1/4 nhân viên tại 2 trường đại học duy nhất do người Mỹ bản địa điều hành là Đại học Haskell Indian Nations (bang Kansas) và Viện Bách khoa Southwestern Indian (bang New Mexico).

Đến tháng 2, nhân sự tại 2 trường này tiếp tục bị sa thải hoặc bị buộc phải từ chức, bao gồm giảng viên, huấn luyện viên bóng rổ, nhân viên an ninh, nhân viên bảo trì cơ sở vật chất.

Chưa dừng lại ở đó, các nhân viên tại văn phòng của Cục Giáo dục Người bản địa - cơ quan liên bang dành cho người Mỹ bản địa - cũng bị sa thải. Cục này tài trợ cho khoảng 45.000 học sinh người Mỹ bản địa đang học tập tại 23 tiểu bang ở Mỹ.

Những người đâm đơn kiện nói rằng việc chính quyền ông Trump cắt giảm nhân sự đã khiến hàng chục khóa học ở 2 trường đại học thiếu giảng viên đứng lớp nên sinh viên cũng không thể đi học.

Cũng do thiếu nhân viên an ninh, nhân viên bảo trì, ký túc xá trường học nhanh chóng ngập tràn rác thải. Sinh viên cũng phàn nàn nguồn nước đục ngầu, không thể uống, nhà ăn cũng không cung cấp đủ thức ăn cho sinh viên. Tình trạng cắt điện diện rộng cũng cản trở, gây ảnh hưởng đến việc học.

"Họ sa thải mà không để cho các nhân viên chuẩn bị trước, cũng không quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của sinh viên. Chúng tôi ở đây để đấu tranh, đảm bảo điều đó không tiếp diễn", luật sư Jacqueline De León tuyên bố.

Ngoài nhóm sinh viên và bộ lạc, Native American Rights Fund - tổ chức phi lợi nhuận dành cho người Mỹ bản địa - cũng đệ đơn kiện những người đứng đầu Bộ Nội vụ, Cục Các vấn đề của người da đỏ và Văn phòng Chương trình giáo dục của người da đỏ.

Hiện, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết bộ sẽ không bình luận về vụ kiện này.

Hai trường đại học dành cho người Mỹ bản địa bị ảnh hưởng nặng nề bởi động thái sa thải nhân sự của chính quyền ông Trump. Ảnh: New York Times.

Người Mỹ bản địa nhiều lần chịu thiệt thòi

Tại Mỹ, chính quyền liên bang có nghĩa vụ pháp lý về việc bảo vệ, duy trì mối quan hệ của các bộ lạc người bản địa. Theo đó, từ năm 1831, các bộ lạc có quyền làm chủ, làm việc với nhau về các dự án, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Các bộ lạc cũng có quyền được tôn trọng trong việc đưa ra những quyết định phù hợp với lợi ích.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã vi phạm những quyền này khi sa thải nhân sự ngành giáo dục mà không tham khảo ý kiến của các bộ lạc.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hershel Gorham, đại diện của bộ lạc Cheyenne và Arapaho còn cho biết chính quyền liên bang không cung cấp đủ những dịch vụ giáo dục cho người Mỹ bản địa, dù hiệp ước năm 1831 yêu cầu cung cấp cơ hội giáo dục đầy đủ cho trẻ em thuộc các bộ lạc.

"Cục Giáo dục Người bản địa đã tìm cách để khắc phục tình hình, nhưng những khoản cắt giảm vẫn làm suy yếu những nỗ lực của họ. Các tổ chức này rất quý giá đối với cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngồi yên và nhìn họ sụp đổ", ông Gorham nhấn mạnh.

Theo New York Times, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần gây rắc rối cho các trường học dành cho người bản địa. Trong hơn 150 năm, hàng nghìn trẻ em bị gửi đến các trường nội trú với mục đích hòa nhập với nền văn hóa không phải của người bản địa.

Tình trạng lạm dụng, bỏ bê trẻ em theo đó trở nên phổ biến tại các trường nội trú "đồng hóa người bản địa". Thậm chí, nhiều người phát hiện hàng loạt ngôi mộ tập thể được đặt gần những ngôi trường này trên khắp nước Mỹ.

Kể từ năm 2010, nguồn tài trợ liên bang dành cho người Mỹ bản địa giảm dần, số sinh viên người bản địa được ghi danh vào các cơ sở giáo dục đại học cũng bị hạn chế.

Theo Viện Chính sách Quốc gia, học sinh là người Mỹ bản địa chỉ chiếm một phần nhỏ tại Mỹ. Số sinh viên trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục sau trung học vào năm cũng chỉ chiếm chưa đến 1%.