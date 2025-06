Chính thức ra mắt 126 Công an phường, xã tại Hà Nội

Sáng 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt 126 Công an phường, xã và trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 126 tân trưởng công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nêu rõ kể từ ngày 1/3/2025, CATP đã bước sang phương thức quản lý, vận hành mới, lịch sử chưa từng có từ trước đến nay, đó là không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 Công an phường, xã (giảm 400 đầu mối) theo sự sáp nhập đơn vị hành chính, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp.

Với số lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc diện tác động việc sắp xếp lần này là rất lớn với hơn 11.000 người, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết đến nay Công an Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp, bố trí đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an cấp phường, xã.

Công an TP tiếp tục khẳng định được vị thế gương mẫu, đi đầu toàn lực lượng CAND và hệ thống chính trị của Thành phố; là một trong những địa phương đầu tiên đã hoàn thành và công bố sớm nhất toàn quốc trong việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã; đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025.

Thời gian qua, Công an Hà Nội đã lựa chọn 126 cán bộ để bố trí làm trưởng công an cấp phường, xã. Đây là những cán bộ xuất sắc nhất, nổi trội nhất và tinh túy được chắt lọc từ 1.182 cán bộ trong diện rà soát. Trong đó, 33 cán bộ là phó trưởng phòng; 1 cán bộ là nguyên trưởng công an cấp huyện; 25 cán bộ là đội trưởng, nguyên đội trưởng; 67 cán bộ là trưởng công an cấp xã đương nhiệm.

Công an Hà Nội cũng chọn ra 624 cán bộ nổi trội, xuất sắc làm phó trưởng công an cấp xã, sau sáp nhập, trong đó có 577 cán bộ là đội trưởng, trưởng công an cấp xã đương nhiệm và nguyên đội trưởng thuộc công an cấp huyện; 47 cán bộ là phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã đương nhiệm.

Giám đốc Công an Hà Nội cho hay cùng với việc bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, Công an Hà Nội cũng điều động, bố trí hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ của công an cấp xã theo nguyên tắc phù hợp với tính chất địa bàn và theo nguyện vọng cá nhân rút ngắn quãng đường từ nhà đến cơ quan dưới 15 km.

Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị lực lượng công an cấp xã phải nhận thức việc tổ chức lại lần này là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia và để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu lực lượng công an xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ nhân dân, tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng.