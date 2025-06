Hàng chục cảnh sát bao vây bắt ghe hút cát trên sông Đồng Nai

Các đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đưa về bãi tập kết để đưa đi tiêu thụ, thu lợi trái phép hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 6 đối tượng, gồm: Trần Tấn Khoa (48 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Phan Văn Bớt (51 tuổi); Hồ Ngọc Đức (27 tuổi); Lê Văn Lợi (28 tuổi) cùng ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Trương Văn Lợi (33 tuổi) và Trần Văn Chung (sinh năm 56 tuổi) cùng ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An để điều tra về hành vi "khai thác cát trái phép".

Lực lượng công an tổ chức vây bắt các phương tiện khai thác cát trái phép.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thị trấn Long Thành bắt quả tang các đối tượng: Phan Văn Bớt, Trương Văn Lợi, Trần Văn Chung, Hồ Ngọc Đức, Lê Văn Lợi đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai tại khu vực xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Các đối tượng dùng ghe lắp đặt thiết bị hút cát trên sông, rồi vận chuyển về cơ sở kinh doanh của Trần Tấn Khoa tại địa chỉ tổ 19, khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, gồm 3 ghe chở cát, 1 máy xúc, 1 máy bơm công suất lớn, nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép và gần 100 m3 cát chưa tiêu thụ.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai từ nhiều năm nay theo chỉ đạo của Trần Tấn Khoa, sau đó vận chuyển về cơ sở kinh doanh cát của Khoa để tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Máy bơm công suất lớn dùng để bơm cát lên bờ, và bãi tập kết cát khai thác trái phép của đối tượng Trần Tấn Khoa.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch), gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, nhiều hộ dân có đất ven sông bị sạt lở mất đất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, để đấu tranh, triệt xóa. Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.