Có gì ở làng du lịch tốt nhất do Liên Hợp Quốc công nhận ở Lạng Sơn?

Không chỉ ghi điểm bởi cảnh quan ngoạn mục, làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) còn lưu giữ nhịp sống hiền hòa, văn hóa Tày đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng bền vững hiếm có.

Toàn cảnh làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Ảnh: Yến Vi Vu.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất năm 2025", cùng với Lô Lô Chải (Hà Giang). Thành tích này nâng tổng số làng được UN Tourism công nhận tại Việt Nam lên 5 ngôi làng.

Cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 80 km về phía tây nam, Quỳnh Sơn là nơi sinh sống của hơn 400 hộ dân tộc Tày với khoảng 1.800 người. Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, ngôi làng hiện lên yên bình với những mái nhà sàn hướng Nam, ruộng lúa uốn cong quanh chân núi.

Du khách đến đây có thể dạo giữa đồng lúa chín vàng, ngắm núi đá vôi trùng điệp, và hòa mình vào các lễ hội văn hóa đặc sắc của người Tày.

Mùa vàng rực rỡ

Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025" chính thức khai mạc từ tối 7/11, kéo dài đến hết ngày 11/11, mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Đến với Quỳnh Sơn mùa lúa chín, du khách có thể ngắm "biển vàng" từ trên cao bằng dù lượn, hay chèo SUP len lỏi giữa đồng lúa óng ả.

Vào buổi sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua những khe núi mờ sương, đổ bóng lên những thửa ruộng vàng óng, tạo thành bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn có thể trực tiếp hòa vào đời sống người dân bản địa qua loạt hoạt động dân gian như thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ, giã gạo, gói bánh chưng đen - món truyền thống của người Tày, hay trải nghiệm làm ngói âm dương...

Sống trong nhà sàn, ăn cơm trên bản

Không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên, làng Quỳnh Sơn còn gây ấn tượng bởi kiến trúc và không gian bản làng. Toàn làng có khoảng 450 ngôi nhà sàn truyền thống, mái lợp ngói âm dương, đồng loạt quay mặt về hướng Nam theo quan niệm của người xưa: "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam".

Từ bao đời nay, người dân tin rằng hướng Nam mang lại sự ấm áp, thịnh vượng và may mắn, nên tất cả nhà sàn trong làng đều cùng hướng một phía, tạo nên khung cảnh hài hòa, độc đáo hiếm có giữa thung lũng Bắc Sơn.

Dịp cuối năm nông nhàn cũng là lúc những ngôi làng làm ngói ở Quỳnh Sơn lại tấp nập bước vào vụ mới. Ngói được làm từ đất thịt nguyên chất, không pha cát, được nhào kỹ với nước rồi ủ khoảng nửa tháng trước khi đưa vào khuôn tạo hình. Mỗi viên ngói âm dương đều có một vồng úp, một vồng ngửa, khi ghép lại sẽ tạo khoảng trống thông gió cho mái nhà, giúp mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp.

Khám phá địa hình karst độc đáo

Tạp chí Du lịch Thế giới từng bình chọn thung lũng Bắc Sơn là một trong 10 thung lũng karst đẹp nhất thế giới.

"Địa hình karst là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho người dân Bắc Sơn. Không chỉ tạo nên sức hấp dẫn về du lịch sinh thái, các hang động, cánh đồng, hồ nước và giếng karst còn mang giá trị khảo cổ và văn hóa cao", tạp chí viết.

Bên cạnh việc khám phá bản làng, những du khách ưa mạo hiểm có thể leo lên đỉnh núi Nà Lay để ngắm trọn vẹn thung lũng Bắc Sơn mùa lúa chín. Nằm ở độ cao khoảng 600 m so với mực nước biển, đỉnh núi này đòi hỏi người chinh phục phải vượt qua hơn 1.200 bậc đá, trơn trượt và bao phủ bởi cây cỏ rậm rạp. Khi lên tới đỉnh, phần thưởng là khung cảnh đồng quê hùng vĩ, nơi sắc vàng của lúa trải dài giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp, và bầu không khí trong lành, tĩnh lặng hiếm có.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Quỳnh Sơn là mùa lúa chín từ tháng 8 đến tháng 11, khi cả thung lũng chuyển mình trong gam màu vàng óng. Còn nếu muốn hòa mình vào văn hóa bản địa, du khách có thể ghé thăm nơi đây vào ngày 12-13 tháng Giêng, thời điểm diễn ra lễ hội Lồng Tồng - hội xuống đồng sôi động và rực rỡ sắc màu của người Tày.