Việt Nam có làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) và làng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Những căn nhà mái ngói đặc trưng tại thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Andy Trung.

Ngày 17/10, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức lễ trao giải "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong danh sách được vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) của Việt Nam được công nhận là 2 trong số những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism vinh danh, gồm: Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Theo UN Tourism, giải thưởng nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, tri thức bản địa, đa dạng sinh học và văn hóa.

Những ngôi làng được lựa chọn phải có tài nguyên tự nhiên văn hóa nổi bật, đồng thời thể hiện cam kết phát triển du lịch gắn với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Mùa xuân ở thôn Lô Lô Chải hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Thôn Lô Lô Chải nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cực Bắc, nổi bật với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương cổ kính, lễ hội đặc trưng, nghề thủ công truyền thống và trang phục thổ cẩm rực rỡ.

Những năm qua, người Lô Lô đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng giúp du khách khám phá đời sống văn hóa bản địa, trải nghiệm sinh hoạt, ẩm thực và phong tục truyền thống nơi biên cương. Cảnh quan nguyên sơ và không gian văn hóa được gìn giữ, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững gắn với bản sắc dân tộc.

Sở Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết thành công của Lô Lô Chải không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới.

Các khối đá vôi xung quanh Tam Sơn là đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận. Ảnh: New York Times.

Cùng với danh hiệu từ UN Tourism, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy giá trị di sản và tăng cường liên kết vùng với Hà Giang sau sáp nhập, thể hiện qua kết quả tại giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards).

Ngày 13/10, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được WTA vinh danh là "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025".

Trong thời gian tới, Tuyên Quang sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại nhiều địa phương khác.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh truyền thông quốc tế và quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng số và mạng lưới đối tác của UN Tourism.

Toàn cảnh làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Ảnh: Yến Vi Vu, Chu Đức Giang.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan tươi đẹp, bản sắc văn hóa Tày được gìn giữ rõ nét trong đời sống thường nhật.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn được triển khai bài bản, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, ngủ nhà sàn truyền thống, tham gia sản xuất nông nghiệp, dệt vải, thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Những hoạt động này góp phần bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái và bản sắc địa phương.