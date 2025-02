Chơi lễ hội vui đấy, nhưng làm sao để an toàn?

Kẻ xấu thường lợi dụng đám đông tại các sự kiện lễ hội để trộm cắp hoặc tấn công du khách. Sau đây là những cách giúp bạn tự bảo vệ bản thân cần lưu ý.

Bên cạnh không khí náo nhiệt, các lễ hội ngoài trời với lượng người đông đúc còn là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an toàn và an ninh. Việc chuẩn bị trước kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề xấu xảy ra khi tham gia lễ hội sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Xem xét trước địa điểm

Trước khi đi vào khu vực đông đúc, bạn hãy xem trước bản đồ trên điện thoại để xác định địa hình, lưu ý luồng giao thông, các lối thoát có thể, những nơi bạn có thể trú ẩn và trị trí của cảnh sát hoặc dịch vụ khẩn cấp. Sau đó, bạn cất điện thoại cẩn thận và chú ý quan sát xung quanh.

Lập và chia sẻ kế hoạch khẩn cấp

Steve Allen, người sáng lập Crowd Safety, một công ty tư vấn an toàn của Anh chuyên tư vấn cho các nhà tổ chức sự kiện lớn trên toàn thế giới, cho biết trước khi tham ra một sự kiện đông đúc, bạn nên lập trước kế hoạch những việc cần làm trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Chọn trước một địa điểm cụ thể (tránh xa đám đông) làm điểm hẹn để trong trường hợp rơi vào tình huống bị lạc, bạn vẫn có thể tìm thấy nhóm của mình.

Trước khi đến lễ hội, bạn nên chia sẻ thông tin bao gồm địa chỉ, số liên lạc về nơi đang ở cũng như lịch trình vui chơi tại sự kiện và thời gian dự kiến về nhà với một thành viên trong gia đình hoặc người thân, để những người ở xa sự kiện biết được bạn đang ở đâu.

Cân nhắc mang theo túi nhỏ đựng những vật dụng cần thiết như nước, đồ ăn nhẹ, thuốc, bộ sơ cứu và sạc điện thoại. Ngoài ra, để chắc chắn bạn nên quan tâm cả vấn đề thời tiết trước khi đi.

Mang theo thông tin sức khỏe quan trọng bên mình

Bạn nên ghi chú các vấn đề về sức khỏe cá nhân như dị ứng, bệnh đặc thù hay cần dùng một số loại thuốc nhất định (nếu có)... và mang bên mình. Trong trường hợp sự cố xảy ra, những ghi này sẽ là "cứu cánh" quan trọng để người giúp đỡ hiểu về tình trạng của bạn nhanh hơn, từ đó kịp thời cứu chữa.

Nếu bạn đi du lịch nước ngoài và tham gia lễ hội, hãy mang theo một bản sao hộ chiếu và học một số cụm từ quan trọng bằng ngôn ngữ địa phương.

Hô hoán

Nếu bạn thấy có điều gì đó không đúng hay phát hiện ra kẻ xấu đang "ra tay" với mình, hãy lập tức lên tiếng. Điều này cũng áp dụng cho các vấn đề an toàn công cộng ở bất cứ đâu, đặc biệt là tại các sự kiện đông người.

Hãy tin vào trực giác của bạn. Bạn không nên sợ hãi hoặc cảm thấy do dự khi nói chuyện với cảnh sát hoặc nhân viên an ninh nếu bản thân đang gặp phải điều gì đó bất ổn.

Không mang theo tài sản giá trị lớn

Tài sản giá trị gồm tiền mặt, trang sức đặt tiền, túi hàng hiệu... đều rất dễ rơi vào "tầm ngắm" của những tên đạo chích. Chúng thường lợi dụng tình cảnh hỗn loạn giữa đám đông để ra tay. Vì vậy, tốt hơn hết du khách không nên mang theo tài sản giá trị lớn để tránh trường hợp bị mất cắp.

Ngoài ra, bất kể bạn đang sống trong bầu không khí đông vui, náo nhiệt cũng không nên uống nước, ăn đồ ăn từ người lạ. Điều này nhằm ngăn chặn nguy cơ bị kẻ xấu dẫn dụ, gây nguy hiểm đến an toàn và tính mạng.