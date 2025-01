Lưu ý sống còn trên chuyến bay

Khi nắm vững một số kiến thức, quy tắc cơ bản về an toàn hàng không, hành khách sẽ có chuyến bay thoải mái, đồng thời giảm thiểu tâm lý lo lắng.

Máy bay là phương tiện giúp tối ưu thời gian di chuyển, "cứu cánh" cho thể trạng say xe. Tuy nhiên, sau những vụ tai nạn máy bay xảy ra gần đây, câu hỏi được nhiều hành khách quan tâm là chọn vị trí ngồi ở đâu và cần tuân thủ những quy tắc nào để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Để chuyến bay diễn ra suôn sẻ, hành khách cần biết một số kiến thức, quy tắc cơ bản dưới đây.

Chuẩn bị trước chuyến bay

Mặc trang phục gọn nhẹ

Khi đi máy bay, hành khách lưu ý chọn quần áo thoải mái, che phủ phần nhiều cơ thể. Nếu xảy ra va chạm sẽ hạn chế được khả năng bị thương nghiêm trọng. Quần áo cotton hoặc len cũng được ưa chuộng vì ít bắt lửa. Tránh mang giày cao gót vì khó di chuyển, tốt nhất là mang giày kín mũi, tiện tháo ra và mang vào.

Chọn vị trí ngồi

Theo nghiên cứu của tạp chí Time, hành khách ngồi ở phần đuôi máy bay có tỉ lệ tử vong thấp (khoảng 32%) so với phần giữa và phần trước. Ngoài ra, vị trí ngồi gần lối thoát hiểm cũng tăng khả năng sống sót bởi tốc độ sơ tán nhanh.

Tuân thủ quy tắc trên máy bay

Bắt buộc thắt dây an toàn

Trên máy bay, đèn hiệu cài dây an toàn được lắp đặt trong tầm nhìn. Do đó, hành khách cần thắt dây an toàn khi đèn hiệu sáng. Việc thắt dây an toàn đến hết chuyến bay giúp hành khách hạn chế va đập khi máy bay rung lắc hoặc gặp sự cố không mong muốn.

Dây an toàn được cài bằng cách ấn mạnh 2 đầu dây vào nhau và kéo mạnh một đầu dây để thắt chặt, kéo ngược đầu khóa để nới lỏng. Khi tháo dây, hành khách chỉ cần nhấc nắp đầu khóa.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử

Tiếp viên hàng không khuyến cáo hành khách hạn chế việc sử dụng điện thoại di động và những thiết bị thu phát tín hiệu vì dễ gây nhiễu sóng thiết bị dẫn đường của máy bay. Đặc biệt, khi máy bay cất cánh và hạ cánh, hành khách nên tắt hoàn toàn thiết bị điện tử.

Không hút thuốc

Theo quy định chung của ngành hàng không, tất cả chuyến bay đều cấm hút thuốc để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, máy bay còn được lắp đặt hệ thống báo cháy, báo khói (kể cả trong toilet) nên hành khách hút thuốc sẽ bị phát hiện và xử phạt hành chính, mức phạt được áp dụng thường rất cao.

Chú ý lối thoát hiểm

Trên trần của mỗi khu vực có cửa thoát hiểm và đèn bảng hiệu. Khi lên máy bay, hành khách nên chú ý cửa thoát hiểm gần vị trí ngồi nhất. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy di chuyển càng nhanh càng tốt, không mang theo hành lý và nhảy trượt thoát hiểm.

Kéo màn cửa sổ

Khi kéo màn cửa sổ lên, tiếp viên lẫn hành khách sẽ nhanh chóng phát hiện những sự cố bất thường trên cánh máy bay, động cơ hay vật thể lạ. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian chỉ được tính bằng giây, khi cửa sổ được kéo lên, tổ bay dễ dàng quan sát bên ngoài và quyết định nhanh chóng cách sơ tán, thoát hiểm.

Đối với chuyến bay ban ngày, việc kéo màn cửa sổ cùng với ánh đèn tối đa trong cabin sẽ giúp mắt thích nghi với ánh sáng, tránh bị sốc khi ánh sáng thay đổi đột ngột.

Ai cần cân nhắc di chuyển bằng máy bay?

Người mắc bệnh về hô hấp

Khi bay lên cao, cơ thể phải chịu áp lực khí (barotitis), người mắc những bệnh nghiêm trọng như hen suyễn nặng, viêm phổi, phù phổi cấp, tràn dịch phổi… không nên đi máy bay vì gia tăng nguy cơ đột tử.

Người mắc bệnh viêm mũi (dị ứng, xoang) và hen suyễn nhẹ vẫn có thể di chuyển bằng máy bay, nhưng cần dùng thuốc kiểm soát nhiễm khuẩn, chống ngạt mũi trước khi khởi hành 30 phút. Ngoài ra, những bệnh hô hấp khác cần được đo chức năng để quyết định cho từng trường hợp.

Người mắc bệnh về tim mạch

Trường hợp bệnh tim mạch không được đi máy bay gồm tim mất bù, suy tim sung huyết, tăng huyết áp chưa được kiểm soát, huyết khối tĩnh mạch sâu.... Nếu mắc bệnh về tim mạch nhưng đã chữa trị, hành khách nên chọn máy bay có thiết bị tạo áp suất và oxy.

Lưu ý là chuyến bay đường dài có thể làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn mạch. Vì vậy, để phòng tránh, hành khách cần kiêng rượu, thuốc lá và sử dụng vớ chân trong quá trình bay.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ trong 8 tháng đầu thai kỳ có thể di chuyển máy bay, ngoại trừ người có tiền sử sảy thai hay sinh non liên tiếp. Vào giai đoạn cuối thai kỳ (trên 8 tháng), phụ nữ được khuyến cáo không nên đi máy bay, bởi nguy cơ sinh non và biến chứng trong quá trình bay rất cao.