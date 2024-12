Khách Việt lo ngại Jeju Air

Một số công ty lữ hành Việt chứng kiến sự lo ngại của khách hàng đối với hãng hàng không đi Hàn Quốc. Trong đó, một đơn vị giảm 20% khách đi Hàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa đông là thời điểm Hàn Quốc hút khách Việt nhờ khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp. Ảnh: Hà Hiển.

Sau thảm kịch rơi máy bay 7C2216 của Jeju Air hôm 29/12, một số đơn vị lữ hành Việt Nam ghi nhận xu hướng lo lắng, quan tâm nhiều hơn về các hãng bay đến Hàn Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết: "Chúng tôi vừa giải đáp thắc mắc của thêm một nhóm khách Việt về máy bay được sử dụng cho chuyến du lịch Hàn Quốc sắp tới của họ. Nhóm khách này dự kiến khởi hành từ TP.HCM vào ngày 2/1/2025".

Khách Việt hỏi về Jeju Air

Mùa đông ở Hàn Quốc là thời điểm thu hút nhiều du khách nhờ khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, bên cạnh các lễ hội, sự kiện mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch. Tuy nhiên, cuối năm nay, các tour du lịch Hàn Quốc của Du Lịch Việt bán chậm hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước.

"Vào cuối năm, lượng du khách đặt tour Hàn Quốc giảm đến gần 20% so với cùng kỳ năm trước, các tour Tết cũng bán chậm hơn hẳn", ông Vũ chia sẻ.

Du khách ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Hà Hiển.

Bên cạnh đó, sự cố của hãng hàng không Jeju Air cũng phần nào tác động đến tâm lý khách hàng, đặc biệt là du khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

"Thời gian qua, lượng khách inbound từ Hàn Quốc vào Việt Nam bằng Jeju Air của chúng tôi rất ít nên hiện chưa ghi nhận sự ảnh hưởng. Phía công ty mới trao đổi với đối tác ở Hàn Quốc về các phương án giúp du khách giảm bớt lo lắng về máy bay", ông Vũ nói.

Trong khi đó, khách inbound/outbound Hàn Quốc của Công ty lữ hành Vietluxtour không sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Jeju Air, vì vậy hiện đơn vị chưa bị ảnh hưởng sau sự cố rơi máy bay. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng ghi nhận số lượng đáng kể du khách quan tâm đến hãng bay sử dụng trong tour.

Resort miền Trung "hụt" khách Hàn, nhưng không đáng kể

Trong khi đó, phía cơ sở lưu trú tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Jeju Air có khai thác đường bay như Đà Nẵng, Nha Trang, cũng đang chịu ảnh hưởng do khách Hàn huỷ chuyến bay hàng loạt.

Tuy nhiên, lượng khách huỷ đặt phòng/thay đổi kế hoạch không đáng kể, chỉ dưới 5%, trừ một số đơn vị.

Cụ thể, ở khu vực Đà Nẵng, New Orient Hotel Danang (đơn vị chuyên đón khách Hàn Quốc) ghi nhận tỷ lệ huỷ phòng trong tháng 1/2025 là 20%, tập trung chủ yếu vào đầu tháng.

"Đối với khách đặt phòng qua OTA (nền tảng đặt phòng online) và đã quá thời hạn huỷ miễn phí, chúng tôi liên hệ trao đổi lý do nhằm hỗ trợ du khách. 100% lý do khách Hàn Quốc đưa ra đều liên quan đến thảm kịch Jeju Air ngày 29/12”, bà Hoàng My, quản lý mảng thuộc phòng kinh doanh đơn vị trên, chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 21/12.

Hiện đơn vị đang đẩy mạnh quảng bá cơ sở đối với thị trường khác để lấp đầy khoảng trống dịch vụ từ đợt huỷ phòng trên.

Khách Hàn Quốc check-in trước nhà thờ Con Gà (Đà Nẵng) dịp Giáng sinh vừa qua. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, phòng kinh doanh tại Fivitel Dang Hotel cũng xuất hiện tình trạng huỷ đặt phòng từ du khách Hàn Quốc. Tuy nhiên, con số không đáng kể vào giai đoạn sau ngày 29/12, khoảng 2-3 phòng huỷ/ngày. Bù lại, đơn vị có dòng khách từ châu Âu, do đó, việc khách Hàn trả phòng chưa ảnh hưởng đến doanh thu tổng thể.

Một số đơn vị với lượng khách Hàn chiếm phần đông khác như Avora Hotel, Sanouva Danang cũng chưa chứng kiến mức huỷ phòng ồ ạt từ thị trường Hàn Quốc. Chỉ số lượng khách Hàn Quốc ngưng đặt phòng ở Khánh Hoà cũng chưa thể hiện rõ rệt.

Ông Nguyễn Bảo Trung, phụ trách mảng truyền thông The Anam Group, cho biết hiện resort 5 sao của đơn vị trên bán đảo Cam Ranh chưa ghi nhận biến động về công suất phòng trong giai đoạn đầu tháng 1.

Song, ông Trung cho rằng vụ việc không mong muốn vừa rồi có ảnh hưởng đến tâm lý khách Hàn Quốc khi sử dụng dịch vụ của hãng Jeju Air. Tuy nhiên, ngoài hãng Jeju Air, còn nhiều hãng hàng không khác của Hàn Quốc cũng khai thác đường bay thẳng đến Cam Ranh và một vài điểm đến khác tại Việt Nam. Do đó, khách Hàn Quốc vẫn có nhiều sự lựa chọn hãng bay đến Việt Nam, đặc biệt là điểm đến vốn hấp dẫn với khách từ xứ sở kim chi như Cam Ranh - Nha Trang.