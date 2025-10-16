Chồng Ngân 98 nói quên mật khẩu, công an điều động chuyên gia mở khóa

Làm việc với CQĐT, nhạc sĩ Lương Bằng Quang cho biết chiếc két sắt trong căn hộ chung cư của 2 vợ chồng "không có gì quan trọng nên đã quên mật khẩu", dù đây là nơi cất giữ lượng lớn tiền mặt, 80 cuốn sổ đỏ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân 98.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98, đã bị khởi tố, bắt tạm giam) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu.

Lương Bằng Quang vụng về mở két sắt

Theo lực lượng chức năng, khi tiến hành khám xét nơi ở (căn hộ cao cấp rộng 300 m2 tại phường Cát Lái, TPHCM) của Ngân 98 và chồng cô - nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cùng các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

Quá trình khám xét được thực hiện tỉ mỉ, đúng quy định pháp luật, trước sự kiểm sát trực tiếp của Viện KSND TP.HCM và sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại Cơ quan công an TP.HCM

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong căn hộ có một chiếc két sắt cao khoảng 65 cm, rộng khoảng 45 cm, nặng 105 kg được khóa kín.

Đáng chú ý, khi được yêu cầu mở két sắt, Lương Bằng Quang nói đã quên mật khẩu vì "trong két không có gì quan trọng". Khi được đề nghị dùng vân tay, nam ca sĩ làm theo và két sắt phát tín hiệu hợp lệ. Tuy nhiên, khi Quang cầm tay nắm để mở két thì không thành công. Tay nắm của két có dấu hiệu bị gãy.

Trước các biểu hiện của Lương Bằng Quang, lực lượng chức năng quyết định gọi nhân viên kỹ thuật đến mở két sắt.

Khi có mặt, người thợ yêu cầu Quang bấm vân tay để mở khóa nhưng nam ca sĩ tỏ ra vụng về, liên tục nhập sai. Sau khoảng 5 lần, két báo động và tự động khóa trong 5 phút. Ở các lần tiếp theo, khi két được khôi phục chức năng, Quang bấm vân tay và mở thành công.

Thế nhưng, nhân viên kỹ thuật vẫn không thể mở cửa két do tay nắm đã hỏng. Do đó, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định niêm phong và đưa két sắt về trụ sở để xử lý.

Bất ngờ từ két sắt "không có gì" của vợ chồng Ngân 98

Sau khi két sắt được đưa về trụ sở công an, ngày 15/10, trước sự kiểm sát của Viện KSND TP.HCM và chứng kiến của Lương Bằng Quang, cảnh sát tiến hành mở chiếc két sắt theo quy định.

Điều bất ngờ là khi két sắt được mở, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng , trái ngược với lời của Lương Bằng Quang rằng két không chứa gì quan trọng.

Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ôtô hạng sang.

Công an khám nhà vợ chồng Ngân 98. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân nhiều lần trì hoãn, không chấp hành yêu cầu triệu tập và thiếu hợp tác trong quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, Ngân được cho là có thái độ chống đối và khai báo quanh co.

Công an TP.HCM cho biết đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoặc chống đối người thi hành công vụ.

Trước đó vào ngày 13/10, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất - kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Lương Bằng Quang hiện được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với công an.

Trong lời khai, Ngân 98 thừa nhận đứng tên pháp lý nhiều công ty, chỉ đạo sản xuất, quảng cáo và phân phối hàng giả, chủ yếu là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý… được giới thiệu trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi.

Số tài sản khủng cất trong két sắt của vợ chồng Ngân 98.

Lương Bằng Quang được biết đến từ đầu những năm 2000 với nhiều bản hit như "Chính em", "Cơn mưa tình yêu", "Người vô hình"… Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường, Thanh Thảo.

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất âm nhạc online. Anh gây chú ý khi công khai mối quan hệ với hotgirl Ngân 98, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội với hình ảnh táo bạo, gây tranh cãi.

Trước khi vụ án bị khởi tố, cả hai cùng điều hành nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mang tên Ngân 98, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng giả quy mô lớn này.