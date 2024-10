Chốt liền tay 5 sản phẩm kinh điển nhà Estée Lauder kèm loạt ưu đãi

Nếu đang lo thời tiết giao mùa khiến da dẻ xuống cấp, dưới đây là 5 item “xịn xò” đến từ nhà Estée Lauder nàng có thể tham khảo để thêm vào routine chăm da mùa thu.

Tiết trời chuyển mùa có thể khiến làn da mất nước và trở nên khô ráp. Loạt sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Estée Lauder giúp các nàng hoàn thiện chu trình chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả. Theo thời gian, da không chỉ sáng khỏe mà ngậm nước và mềm mại như lụa. Đặc biệt, tại sự kiện “Ngày siêu thương hiệu Estée Lauder” ngày 3/10 trên Shopee, loạt sản phẩm chăm sóc da đang có giá hấp dẫn kèm loạt ưu đãi giá trị. Bạn đừng quên đặt lịch canh sale để mua được đồ xịn giá yêu.

Sữa tẩy trang

Giá từ 1,19 triệu đồng

Tẩy trang là bước quan trọng trong chu trình chăm da, giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm trước khi bước vào giai đoạn hấp thụ dưỡng chất. Với kết cấu dạng sữa mịn, mỏng cùng công thức dịu nhẹ, sữa tẩy trang Estée Lauder Take It Away Makeup Remover Lotion là lựa chọn lý tưởng của các nàng chuộng trang điểm nhưng sợ da khô vì cần làm sạch sâu.

Tẩy trang Estée Lauder có khả năng “hô biến” lớp layout khó trôi khi rửa với nước, thậm chí đánh bay son kem lì cứng đầu hay mascara chống nước chỉ với một lần lau. Bảng thành phần dịu nhẹ, lành tính từ thiên nhiên giúp làm sạch sâu nhưng không gây châm chích, khô rát. Thậm chí, tín đồ làm đẹp có thể sử dụng sữa tẩy trang nhà Estée Lauder thay mặt nạ dưỡng ẩm khoảng 1-2 lần/tuần để làn da vừa sạch sâu, vừa ngậm nước.

Sữa tẩy trang được bán tại gian hàng chính hãng của Estée Lauder trên Shopee Mall với giá ưu đãi kèm loạt chính sách hấp dẫn như freeship, voucher…

Nước thần

Giá từ 1,79 triệu đồng

Nước thần là “bảo bối” không thể thiếu của tín đồ skincare, thường dùng sau (hoặc có thể thay thế) toner và trước serum, với công dụng mở đường để dưỡng chất ở những bước dưỡng sau thẩm thấu trọn vẹn vào da.

Là một trong những sản phẩm tiêu biểu của nhà Estée Lauder, nước thần Nutritious Radiant Essence Lotion trở thành lựa chọn “must-have” của các nàng bởi khả năng cấp ẩm hiệu quả, giúp duy trì sự mềm mại, ngăn ngừa mẩn đỏ cũng như khởi động chu trình thẩm thấu dưỡng chất tối ưu. Hiệu quả này đến từ phức hợp Nutri-9 được tạo ra bởi tảo bẹ ngọt, tảo đỏ, nước dừa lên men, giúp nuôi dưỡng và cấp ẩm cho mọi làn da. Trong đó, sản phẩm đặc biệt phù hợp những làn da “đỏng đảnh” trong tiết trời giao mùa, với biểu hiện thiếu nước, xỉn màu, khô căng, dị ứng, mất cân bằng.

Săn sale “Ngày siêu thương hiệu” 10/10, bạn có thể chốt đơn sản phẩm trên gian hàng chính hãng Estée Lauder với giá từ 1,79 triệu đồng cùng ưu đãi phí ship 0 đồng và chính sách đổi ý miễn phí trong 15 ngày.

Serum phục hồi

Giá từ 1,46 triệu đồng

Sau nước thần, serum đóng vai trò không thể thay thế trong việc phục hồi và duy trì vẻ rạng ngời vốn có của làn da. Nếu là tín đồ Estée Lauder chính hiệu, các nàng không thể bỏ qua Advanced Night Repair - tinh chất phục hồi kiêm khả năng chống lão hóa “đỉnh chóp”.

Chứa thành phần chống oxy hóa và cung cấp axit hyaluronic dồi dào, serum Estée Lauder Advanced Night Repair ẩn chứa “sức mạnh” thay đổi làn da toàn diện, với khả năng phục hồi ban đêm và bảo vệ ban ngày. Kiên trì sử dụng, bạn có thể nhận thấy làn da được nâng cấp rõ rệt: Luôn duy trì trạng thái ẩm mượt, trong khi các vết nhăn mờ dần và bề mặt ngày càng da khỏe khoắn, mịn màng.

Gian hàng chính hãng Estée Lauder trên Shopee đang bán serum Estée Lauder Advanced Night Repair với giá 1,46 triệu đồng - vừa vặn với túi tiền của nhiều chị em và là khoản đầu tư xứng đáng để duy trì làn da không tuổi.

Kem dưỡng

Giá từ 1,99 triệu đồng

Để “khóa” dưỡng chất, đặc biệt là tăng cường độ ẩm khi da tiến vào giai đoạn phục hồi ban đêm, bạn nên bổ sung kem dưỡng Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Soft Creme Moisturizer vào chu trình skincare.

Với kết cấu không dầu, siêu nhẹ, kết hợp công nghệ Intuigen, kem dưỡng kích hoạt khả năng tái sinh, giúp da trở nên đàn hồi và tươi trẻ hơn. Chiết xuất từ ​​cây chùm ngây cũng hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của làn da, mang đến diện mạo tươi tắn, trẻ trung.

“Ngày siêu thương hiệu” là dịp tuyệt vời để bạn thêm Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Soft Creme Moisturizer vào giỏ hàng mà không lo về giá. Đặc biệt, loạt chính sách ưu đãi cùng hành trình “săn” voucher giá trị sẽ giúp trải nghiệm mua sắm của bạn thêm phần hứng khởi.

Kem mắt

Giá từ 2,61 triệu đồng

Khóe mắt, đuôi mắt là vị trí dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Vậy nên trong công cuộc skincare, bạn đừng quên nuông chiều đôi mắt với sản phẩm chăm sóc chuyên biệt.

Với công nghệ ChronoluxCB TM độc quyền giúp ngăn ngừa vết nhăn, đồng thời phục hồi những tổn thương do môi trường và ánh sáng xanh độc hại (từ thiết bị điện tử), kem dưỡng Estée Lauder Advanced Night Repair được xem là cứu tinh cho những ai gặp tình trạng mắt mệt mỏi, có dấu hiệu lão hóa, thiếu sức sống. Thành phần hyaluronic acid cô đặc gấp 10 lần trong sản phẩm hỗ trợ cấp nước đến 24 giờ, chống lại tác động gây oxy hóa từ môi trường đến 8 giờ. Nhờ kết cấu kem mỏng nhẹ, kem mắt dễ dàng thẩm thấu, giữ làn da quanh mắt luôn mềm mịn.

Từ nay đến hết ngày 12/10 trên Shopee, bạn có thể “bỏ túi” kem dưỡng vùng mắt đình đám nhà Estée Lauder với chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng mức giá từ 2,61 triệu đồng.