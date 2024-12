Christie's bị hack và 4 vụ việc gây chấn động giới nghệ thuật năm 2024

Vào năm 2021, triển lãm của Hunter Biden tại phòng trưng bày nghệ thuật Georges Bergès ở Soho (thành phố New York) đã vấp phải nhiều chỉ trích khi công chúng đặt nghi vấn về sự minh bạch trong việc mua bán các tác phẩm nghệ thuật của ông. Theo New York Times, nhiều người cho rằng các tác phẩm của Hunter Biden được bán với giá cao một phần vì mối quan hệ chính trị, thay vì dựa vào giá trị nghệ thuật thực sự. Vụ việc này gây ra cuộc tranh luận rộng rãi về việc liệu những mối quan hệ gia đình có ảnh hưởng đến thị trường nghệ thuật như thế nào. Ảnh: The New York Times.