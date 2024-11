Chú chó có 'nụ cười triệu USD' qua đời

Yena Kim và chồng lập tức đăng tải khoảnh khắc này lên Tumblr. Từ đó, ngôi sao thời trang Bodhi chính thức ra đời. Chú chó này xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang như GQ và Harper’s Bazaar. Sau khi hợp tác với Coach và Salvatore Ferragamo, Bodhi phát hành bộ sưu tập capsule cùng Nike. Trong khi một số trang phục của Bodhi đến từ các thương hiệu danh tiếng, nhiều item do chính chủ nhân may đo. “Kích thước cổ của nó bằng cổ một người đàn ông trưởng thành. Tôi hoàn toàn có thể may cho nó caravat và nơ cổ đẹp đẽ”, Kim nói.