Chủ nhà hàng 'không tin nổi mắt mình' khi Erling Haaland ghé ăn

Một nhà hàng Trung Quốc lâu đời ở Manchester gây chú ý khi đổi tên món ăn nổi tiếng của mình sau khi tiền đạo Erling Haaland bất ngờ ghé dùng bữa.

Ngày 7/11, tiền đạo của Man City, Erling Haaland, đăng tải loạt ảnh check-in tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố Manchester như Pho Cue Vietnamese Kitchen và Fat Pats.

Trên hành trình, anh cũng dừng chân tại Happy Seasons, nhà hàng chuyên các món quay Quảng Đông có tuổi đời hơn 40 năm, để thưởng thức bữa tối. Theo The Sun, đây cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều cổ động viên Man City.

Trên mạng xã hội, nhà hàng bày tỏ "quá sốc" khi thấy Haaland bước vào gọi món thịt quay thập cẩm. Chủ quán không thể tin nổi vào mắt mình, gửi lời cảm ơn nam cầu thủ đã ghé thăm.

"Chúng tôi vẫn còn lâng lâng vì Haaland đến ăn món thịt quay 3 vị! Là fan ruột của Man City, thật sự chúng tôi bất ngờ khi thấy anh ấy bước vào. Cảm ơn Haaland đã nán lại thưởng thức vịt quay và thịt heo quay giòn", chủ quán chia sẻ trong một bài đăng khác.

Erling Haaland chụp ảnh cùng chủ nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở Manchester. Ảnh: @happyseasons_mcr.

Sau bữa ăn bất ngờ này, Happy Seasons cho biết đang cân nhắc đổi tên món Triple Roast Meats (thịt quay 3 vị) thành "Haaland Special" (Haaland đặc biệt). Đây là món cơm thịt quay trứ danh của quán, gồm vịt quay, thịt heo quay giòn bì và xá xíu.

Dù món ăn vẫn giữ tên gốc trên thực đơn, thực khách có thể gọi "Haaland Special" để được phục vụ đúng phần mà chân sút người Na Uy đã chọn.

"Haaland Special thật ra là món thịt quay 3 vị kèm cơm trắng mà chúng tôi đã phục vụ hơn 40 năm. Nhưng đúng là Haaland gọi vịt quay và thịt heo quay giòn, nên nếu bạn muốn ăn giống anh ấy, cứ gọi Haaland Special nhé!", nhà hàng hài hước viết.

Bài đăng của chủ quán nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ của Haaland tuyên bố sẽ ghé thử ngay.

Một người bình luận: "Nhất định phải đến ăn thử món Haaland Special!", trong khi người khác nói đùa: "Cho tôi một phần Haaland và cơm nhé!".

Erling đã gọi Triple Roast Meats - món thịt quay 3 vị kèm cơm trắng. Ảnh: @happyseasons_mcr.

Nằm giữa khu Chinatown sầm uất của Manchester, Happy Seasons nổi tiếng bậc nhất thành phố nhờ những món quay mang hương vị Quảng Đông truyền thống.

Được thành lập từ năm 1982, nhà hàng gia đình trên phố Faulkner gây ấn tượng với phong cách phục vụ nhanh gọn, món ăn đậm đà và chất lượng ổn định.

Thực đơn tại đây tập trung vào những món quay kinh điển như vịt quay kiểu Hong Kong, thịt heo quay giòn bì và xá xíu nướng mật ong, luôn khiến khách xếp hàng chờ dài trước cửa.

Nhà hàng gia đình Happy Seasons hút khách nhờ món thịt quay Quảng Đông. Ảnh: @happyseasons_mcr.

Dù chỉ có khoảng 60 chỗ ngồi và không chú trọng trang trí cầu kỳ, quán vẫn luôn trong tình trạng kín bàn suốt ngày.

Thực khách đến đây không tìm kiếm trải nghiệm sang trọng mà bị chinh phục bởi ẩm thực Quảng Đông chuẩn vị, được chế biến từ nguyên liệu tươi địa phương dưới bàn tay của những đầu bếp dày kinh nghiệm.

Quán cho biết vẫn giữ cách chế biến truyền thống. Mỗi ngày, họ quay hơn 60 con vịt, tẩm ướp qua đêm rồi quay trong ngày, dùng kèm nước tương ngọt nấu từ thảo mộc và gia vị tự nhiên.

Đây không phải lần đầu một món ăn ở Manchester được đặt theo tên Haaland. Trước đó, tiệm sandwich Ad Maiora ở khu Northern Quarter cũng sáng tạo ra món Haaland Sandwich, gồm giăm bông Parma, phô mai burrata, dầu nấm truffle, cà chua sấy, hạt dẻ cười và rau rocket.

Quán giới thiệu đây là sự kết hợp vị mặn, ngọt và béo ngậy như phong cách thi đấu mạnh mẽ của chính tiền đạo này.