Quán phở Việt Nam xuất hiện trong bức ảnh của Erling Haaland

Erling Haaland mới đây chụp ảnh trước cửa Pho Cue Vietnamese Kitchen. Đây là nhà hàng Việt nổi tiếng tại Manchester, nơi phục vụ các món phở truyền thống, bún, cơm chiên.

Ngày 7/11, tiền đạo của Man City, Erling Haaland, đăng tải hình ảnh chụp trước cửa một nhà hàng Việt Nam mang tên "Pho Cue Vietnamese Kitchen", nổi tiếng với các món phở truyền thống và đồ ăn đường phố đặc trưng.

Bài đăng của Haaland nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Thay vì chọn những món ăn châu Âu quen thuộc, tiền đạo người Na Uy quyết định đổi mới và trải nghiệm ẩm thực châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận hài hước: "Haaland nên tích cực trải nghiệm ẩm thực Việt Nam", trong khi một số người khác tỏ ra tự hào khi văn hóa ẩm thực Việt ngày càng được biết đến rộng rãi tại châu Âu.

Haaland chụp ảnh trước một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Manchester. Ảnh: @Erling.

Pho Cue Vietnamese Kitchen tọa lạc ngay trung tâm Chinatown sôi động của thành phố Manchester. Nhà hàng mở cửa 6 ngày mỗi tuần, đóng cửa vào thứ 3, với hai khung giờ phục vụ: 12h-16h và 17h-21h.

Quán giới thiệu thực khách sẽ được thưởng thức "những công thức gia truyền quý giá cùng ẩm thực Việt Nam truyền thống", được biến tấu tinh tế theo phong cách hiện đại.

Nhà hàng là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm hương vị Việt đậm đà nhưng vẫn phảng phất nét sáng tạo mới mẻ.

Nhà hàng đông khách, thu hút thực khách đến trải nghiệm ẩm thực Việt truyền thống và hiện đại. Ảnh: @phocuekitchen.

Chủ nhà hàng Cue cho biết đã trải qua một chặng đường dài trước khi có thể hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà hàng riêng. Anh coi đây là nơi để trình diễn nghệ thuật nấu nướng, thể hiện niềm đam mê và tất cả những gì yêu thích về ẩm thực.

Trong những thời khắc đầy thử thách và khó lường, Cue may mắn khi có cơ hội bắt đầu hành trình này.

Anh chú trọng từng công đoạn trong bếp, đảm bảo nguyên liệu luôn tươi ngon và tràn đầy tình yêu trong từng khâu chế biến, để mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho thực khách.

"Tôi muốn giới thiệu truyền thống ẩm thực trong gia đình, văn hóa được ông truyền cho cha, rồi đến tôi và lý do tại sao ẩm thực lại là tất cả", anh nói.

Bánh mì, gỏi cuốn, cơm rang, bún thịt nướng xuất hiện trong thực đơn nhà hàng. Ảnh: @phocuekitchen.

Thực đơn tại nhà hàng có thể thay đổi tùy thời điểm, nhưng nổi bật với các món như chả nem, gỏi cuốn, bánh cuốn, bánh xèo.

Phở ở đây có đủ các loại từ bò, gà, vịt đến hải sản, nước dùng được ninh trong 24 giờ và ăn kèm giá đỗ, hành, rau thơm, với những món đặc biệt như phở Hải Phòng hay phở chay.

Bún tươi kèm nước dùng ninh 24 giờ, gia vị nhẹ, ăn kèm giá đỗ, hành, rau thơm và hành phi cũng được phục vụ với nhiều lựa chọn như bún bò Huế, bún riêu, bún vịt quay, bún Hạ Long đặc biệt và bún chay.

Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ cơm chiên, phở chiên, gỏi đu đủ, bánh mì Việt Nam và cà phê Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các trải nghiệm ẩm thực đường phố và truyền thống Việt.

Quán cũng phục vụ cà phê Việt khiến nhiều thực khách "choáng váng". Ảnh: @phocuekitchen.