Quán cà phê Huế mở cửa lại sau lũ lịch sử

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 ở Huế, các quán cà phê dần mở cửa trở lại, đánh dấu bước hồi sinh sau "thời điểm đen tối nhất".

Ngày 7/11, sau hơn một tuần tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử cuối tháng 10, chuỗi tan. cafe tại TP Huế thông báo đón khách trở lại ở 2 cơ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Hồng Thái.

Trước đó, toàn bộ 3 chi nhánh của quán đều phải đóng cửa do nước lũ dâng cao, có nơi ngập tới 80 cm ngang đùi người lớn.

"Có lẽ thời điểm này là thời điểm đen tối nhất của chúng tôi", đại diện thương hiệu đăng thông báo trên fanpage.

tan. cafe đón khách trở lại từ ngày 7/11.

tan. cafe là chuỗi đồ uống có tiếng tại Huế, nổi tiếng với món cà phê muối - đặc sản được nhiều du khách tìm mua.

Cuối tháng 10, trận lụt lịch sử tràn vào quán khiến nhiều máy móc và hạng mục nội thất của quán bị ảnh hưởng nặng nề. Các nguyên vật liệu và đồ trữ đông/lạnh đều bị hư hỏng do khu vực trung tâm thành phố bị cúp điện diện rộng.

"Mực nước lần này cao hơn nhiều so với đợt lũ gần nhất cách đây 2-3 năm. Đây là trận lụt lớn chưa từng thấy", Thủy Tiên, đại diện chuỗi cà phê trên, nói với Tri Thức - Znews.

Khung cảnh tan hoang bên trong các chi nhánh tan. cafe khi trải qua trận lũ lịch sử cuối tháng 10.

Tiên cho hay nước lũ bắt đầu tràn vào chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai từ 10h ngày 27/10 và đầu giờ chiều cùng ngày là đến chi nhánh Phạm Hồng Thái, Đinh Tiên Hoàng.

Ngay khi thấy dấu hiệu nước dâng, các nhân viên lập tức đóng cửa, kê đồ đạc có giá trị như tủ lạnh, thùng đá lên cao. Tuy nhiên, mực nước tăng quá nhanh, số lượng người ở trung tâm có thể di chuyển được giữa 3 cơ sở để kê đồ lại ít nên không kịp trở tay.

Nước rút chậm đến sáng 28/10 lại dâng trở lại. Quán chưa thể thống kê chính xác thiệt hại, "nhưng chắc chắn rất nặng". Họ hy vọng sau lũ, khách hàng vẫn tiếp tục ủng hộ để quán sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định trở lại.

Ngang cafe cũng mở cửa trở lại dù quán nói đùa là "còn nhiều ngổn ngang".

Tương tự, Ngang cafe ở Bà Triệu (phường Xuân Phú) cũng mở cửa trở lại từ ngày 7/11. Dù máy móc chưa được sửa chữa hoàn toàn, quán vẫn phục vụ cà phê phin.

Quán cho biết không trang trí cầu kỳ, "cũng không còn gọn gàng như trước", song vẫn mang đến trải nghiệm gần gũi và thư giãn cho khách.

Nước lũ dâng cao đến bụng trước quán cà phê.

Trước đó, Ngang từng đăng tải loạt ảnh quán chìm trong nước lũ sâu đến bụng người, với bàn ghế, đồ dùng nổi lềnh bềnh.

Chủ quán chỉ kịp đăng tải hình ảnh quán chìm trong nước lũ kèm dòng trạng thái: "Sau một trận lũ, mọi nỗ lực xem như về lại vạch xuất phát".

TP Huế vừa trải qua một trong những trận lũ lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Mưa xối xả kéo dài suốt nhiều ngày khiến nước sông Hương và sông Bồ dâng vượt mức báo động, gây ngập sâu ở nhiều khu vực trũng thấp lẫn trung tâm thành phố. Nhiều hộ dân phải chạy lũ tới 3 lần trong đợt thiên tai này.