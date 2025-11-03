Huế tiếp tục đóng cửa các di tích do lũ dâng cao trở lại

Sau vài ngày mở cửa đón khách trở lại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng phục vụ do nước lũ dâng cao trở lại.

Lối vào Ngọ Môn chìm trong nước lũ ngập ngang người, sáng 28/10. Ảnh: Quốc Anh.

Sáng 3/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết tạm dừng đón khách tại tất cả điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 10h cùng ngày và kéo dài cho đến khi kết thúc đợt "lũ chồng lũ". Trung tâm sẽ thông báo thời gian mở cửa trở lại trên các kênh thông tin chính thức.

Trước đó, ngày 31/10, sau khi lũ rút, nhân viên trung tâm đã hoàn tất việc vệ sinh, khắc phục hệ thống điện tại các điểm tham quan, trong đó có Ngọ Môn, để đảm bảo an toàn cho du khách.

Cùng ngày, các di tích mở cửa trở lại và đón 163 lượt khách tham quan, gồm 152 khách quốc tế và 11 khách nội địa.

Du khách nước ngoài chụp hình trước Quảng trường Ngọ Môn, trước khi vào tham quan Đại nội Huế, sáng 31/10. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông, Huế tiếp tục mưa to đến rất to, khiến nước lũ dâng lần nữa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 2-8/11, địa phương vẫn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết này, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực.

Đêm qua và rạng sáng 3/11, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ghi nhận mưa lớn diện rộng, với lượng mưa đo được tại Lâm Thủy (Quảng Trị) 141 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 220 mm và Kỳ Phú (Đà Nẵng) 301 mm trong vòng 6 giờ.

Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tạm ngừng đón khách để đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ di tích trước tình hình mưa lũ phức tạp. Các biện pháp bảo vệ di tích, cổ vật và an toàn cho nhân viên được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ".

Để tránh bùn non đọng lại trên cầu Trung Đạo, nước rút đến đâu, nhân viên di tích Huế dùng chổi quét đến đó, sáng 31/10. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, còn gọi là Quần thể kiến trúc cố đô Huế, là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn xây dựng trong hơn một thế kỷ, từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, trên địa bàn kinh đô Huế xưa.

Phần lớn công trình hiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Ngày 11/12/1993, quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, trở thành di sản đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh mục này. Hiện khu di tích cũng nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng.

Toàn bộ quần thể gồm hai khu vực chính: trong Kinh thành Huế với Hoàng thành, Tử Cấm thành, các cung điện và miếu thờ; ngoài Kinh thành là hệ thống lăng tẩm, đền chùa, đàn Nam Giao và nhiều công trình gắn liền với lịch sử triều Nguyễn.