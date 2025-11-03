Sau buổi "chimaek" (ăn gà, uống bia) giữa 3 lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới, quán Kkanbu Chicken ở Seoul bỗng chật kín khách tìm "năng lượng may mắn".

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và CEO Nvidia Jensen Huang khoác tay, cụng ly bia tại quán gà rán ở Seoul, tối 30/10. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap News, sau buổi gặp gỡ uống bia ăn gà giữa CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch điều hành Tập đoàn ôtô Hyundai Chung Eui-sun và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại chuỗi Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong (quận Gangnam, Seoul), nhà hàng này bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Chỉ sau một đêm, nơi đây biến thành "điểm hành hương" của người dân và nhà đầu tư. Từng dòng người từ thanh niên đến trung niên kéo đến với hy vọng được "hấp thụ năng lượng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới".

Chiều 31/10, đúng 15h, vừa khi cửa quán mở, khoảng chục khách đã đổ xô vào bên trong, tranh nhau chỗ ngồi của các tỷ phú công nghệ.

"Có phải bàn này họ ngồi không?", "Đây có phải chỗ ngồi của Jensen Huang không?", "Tôi đặt bàn này trước mà!" - những câu hỏi vang lên liên tục khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Trước đó, điện thoại quán gần như reo không ngừng. Phần lớn các cuộc gọi đều hỏi liệu có thể đặt chỗ đúng chiếc bàn "huyền thoại" hay không. Nhân viên cho biết quán không nhận đặt chỗ theo vị trí, chỉ giải thích "ai đến trước thì được ngồi nếu bàn còn trống".

Trước tin đồn rằng quán đã "kín lịch trong 6 tháng tới", đại diện cửa hàng khẳng định thông tin này không chính xác, song thừa nhận "số lượng đặt bàn theo nhóm tăng mạnh chưa từng có".

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng tấm poster có chữ ký của 3 lãnh đạo tại quán Kkanbu Chicken, nơi diễn ra buổi "gặp gỡ AI Kkanbu". Ảnh: Lee Young-bin/Chosun.

Một trong những vị khách đầu tiên bước vào quán chia sẻ: "Hôm nay là ngày may mắn, tôi muốn ngồi ở chỗ họ từng ngồi để nhận năng lượng tốt lành". Người này đã chờ gần 3 tiếng chỉ để được ngồi đúng chiếc bàn mà các tỷ phú Jensen Huang, Lee Jae-yong và Chung Eui-sun từng dùng.

Một cặp vợ chồng khác cũng háo hức cho biết họ muốn "cảm nhận năng lượng" từ nơi ba nhà lãnh đạo Hàn - Mỹ từng gặp gỡ.

Trưa cùng ngày, nhiều nhân viên văn phòng quanh khu Gangnam cũng tranh thủ ghé quán. Họ chụp hình tấm poster có chữ ký của ba lãnh đạo làm bằng chứng "check-in". Một số người đùa vui: "Cho tôi xin chút may mắn!", "Hy vọng ăn gà ở đây trúng vé số".

Do lượng khách kéo đến quá đông, quán buộc phải tạm gỡ poster để tránh chen lấn và đảm bảo an toàn.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bước ra ngoài nhà hàng Kkanbu Chicken, phát gà rán kèm khoai tây chiên cho người dân và người hâm mộ. Ảnh: News1.

Chủ quán cho biết khoảng 9 ngày trước buổi gặp, ông nhận được yêu cầu đặt bàn từ tập đoàn Nvidia. Dù chỉ báo có 3 người tham dự, phía công ty lại đặt đến 7 bàn khiến ông tò mò.

"Họ chỉ nói là đón khách quan trọng. Tôi phải đến tối hôm trước mới biết là ai", người chủ kể lại.

Trong tối 30/10, ba lãnh đạo gọi 3 con gà nguyên con và phô mai que, tổng hóa đơn khoảng 2,7 triệu won (gần 50 triệu đồng), bao gồm cả phần chi trả cho đồ ăn của những khách ngồi gần đó.

"Jensen Huang là người dẫn dắt câu chuyện suốt buổi. Khi biết danh tính họ, tôi vẫn thấy như mơ. Chúng tôi chẳng chuẩn bị gì đặc biệt ngoài việc dọn dẹp kỹ và dự trữ thêm nguyên liệu", chủ quán nói.

