Cửa hàng gà rán Hàn Quốc tạm đóng cửa vì 'hiệu ứng Jensen Huang'

Cửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán Kkanbu Chicken tại thành phố Yongin (Hàn Quốc) vừa thông báo tạm ngừng hoạt động sau khi lượng khách và đơn đặt hàng tăng đột biến.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bước ra ngoài nhà hàng Kkanbu Chicken, phát gà cho người dân và người hâm mộ. Ảnh: News1.

Theo thông tin từ Kkanbu Chicken ngày 2/11, chi nhánh Seongbok, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu tại quận Suji, thành phố Yongin, tạm đóng cửa để ổn định hoạt động, Chosun đưa tin.

"Do lượng đơn hàng vượt quá dự kiến, chúng tôi sẽ tạm ngừng phục vụ trong 2 ngày (1-2/11) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Rất mong quý khách thông cảm và chờ đón sự trở lại với chất lượng và phục vụ tốt hơn", thông báo dán tại cửa hàng viết.

Tối 30/10, Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã gặp Chủ tịch điều hành Tập đoàn ôtô Hyundai Euisun Chung và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại chuỗi Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul.

Buổi gặp gỡ "chimaek" (gà rán và bia) đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

CEO Jensen Huang, người đích thân chọn địa điểm, chia sẻ với báo chí: "Tôi thích thưởng thức gà và bia cùng bạn bè. Kkanbu là nơi hoàn hảo cho điều đó".

Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong (trái) cùng Chủ tịch điều hành Huyndai Motor Group Chung Eui Sun (giữa) và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, tối 30/10. Ảnh: Yonhap.

Khi rời quán, ba vị lãnh đạo còn vui vẻ nói với người dân đang chờ bên ngoài: "Gà ở đây ngon lắm, mọi người hãy đến ăn thử nhé!". Họ thậm chí còn tự tay phát gà cho những người hâm mộ đã đứng đợi mà chưa kịp ăn tối.

Sau buổi gặp gỡ này, sức nóng của Kkanbu Chicken tăng vọt. Tên thương hiệu nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh mục tìm kiếm phổ biến trên các ứng dụng giao đồ ăn lớn như Baemin và Coupang Eats.

Một số cửa hàng trong hệ thống thậm chí phải tắt nhận đơn online do không thể xử lý kịp lượng đặt hàng khổng lồ.

Theo Korea Hearld, Kkanbu Chicken từng trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim Squid Game của Netflix.

Thành lập năm 2006, thương hiệu chính thức phát triển mô hình nhượng quyền từ năm 2008.

Khác với nhiều chuỗi gà rán Hàn Quốc vốn chú trọng giao hàng, Kkanbu tập trung vào mô hình ăn tại chỗ, cho phép khách hàng thưởng thức gà rán và bia tươi ngay trong không gian quán. Đến nay, chuỗi này vận hành hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc.

Các chuyên gia nhận định buổi gặp gỡ của ba vị CEO có thể trở thành bước ngoặt cho sự hồi sinh của Kkanbu Chicken, khi thương hiệu được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Bữa gà rán khuấy đảo giới công nghệ của Nvidia, Samsung và Huyndai CEO Nvidia Jensen Huang dùng bia và gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai trước thềm công bố hợp tác AI, thu hút sự chú ý và đẩy cổ phiếu gà rán Hàn Quốc tăng mạnh.