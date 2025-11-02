Văn hóa gà rán sau bữa ăn của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung

Sau buổi "chimaek" (gà rán và bia) giữa 3 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Seoul, thương hiệu gà rán bất ngờ chứng kiến doanh số tăng vọt "chưa từng có tiền lệ".

Bữa gà rán khuấy đảo giới công nghệ của Nvidia, Samsung và Huyndai CEO Nvidia Jensen Huang dùng bia và gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai trước thềm công bố hợp tác AI, thu hút sự chú ý và đẩy cổ phiếu gà rán Hàn Quốc tăng mạnh.

Tối 30/10, Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã gặp Chủ tịch điều hành Tập đoàn ôtô Hyundai Euisun Chung và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại chuỗi Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul.

Họ cùng thưởng thức bia và gà rán - sự kết hợp phổ biến ở Hàn Quốc, được gọi là "chimaek". Theo Chosun, thực đơn cho buổi gặp được chọn sau khi Jensen Huang bày tỏ mong muốn "trải nghiệm văn hóa chimaek nổi tiếng của Hàn Quốc".

Nhờ hiệu ứng này, các chi nhánh Kkanbu Chicken trên toàn quốc ghi nhận doanh thu "chưa từng có tiền lệ". Quản lý một cửa hàng ở Seoul cho biết doanh số ngày 30/10 tăng gấp đôi so với các ngày thứ năm thông thường.

"Tôi bận đến mức tưởng chừng không thở nổi. Sang hôm sau, khi tin tức lan rộng, đơn hàng còn nhiều hơn nữa", người này nói.

Một chủ cửa hàng khác gần địa điểm buổi gặp chia sẻ ngay cả những thực khách chỉ đứng nhìn qua cửa kính cũng kéo đến đông nghịt. Nhờ vậy, doanh số tăng mạnh.

Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong (trái) cùng Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Eui Sun (giữa) và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang (phải) tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, ngày 30/10. Ảnh: Yonhap.

Đêm 30/10, hầu hết cửa hàng Kkanbu Chicken trên các ứng dụng giao đồ ăn phải đóng sớm vào khoảng 23h do hết nguyên liệu.

"Từ chiều tối, lượng đơn hàng tăng chóng mặt, nguyên liệu hết sạch sớm nên tôi được 'tan ca' sớm", một chủ cửa hàng tại vùng thủ đô nói.

Cùng thời điểm, Kkanbu Chicken vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên ứng dụng Baemin và xếp thứ 6 trên Coupang Eats.

Không chỉ cửa hàng, cộng đồng mạng cũng "bùng nổ" bàn tán về Kkanbu Chicken. Nhiều bình luận hài hước cho rằng thương hiệu này "được quảng cáo miễn phí trị giá 3 tỷ won".

Trên nền tảng bản đồ KakaoMap, nơi người dùng có thể để lại đánh giá mà không cần thanh toán, hàng loạt "review giả tưởng" dưới tên Jensen Huang xuất hiện.

Sức lan tỏa còn vượt ra ngoài Hàn Quốc. Trên Reddit, diễn đàn lớn nhất của Mỹ, một bức ảnh ba CEO tại Kkanbu Chicken được đăng với tiêu đề "Đây không phải ảnh do AI tạo ra".

Nhiều người bình luận: "Thật bất ngờ khi ba CEO toàn cầu lại ăn ở một quán gà bình dân Hàn Quốc" hay "Tôi phải đến Hàn và thử chimaek ngay thôi".

Báo chí và người dân tập trung đông đúc trước nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul, ngày 30/10. Ảnh: Yonhap.

Ngoài Kkanbu Chicken, thương hiệu bia HiteJinro cũng được "hưởng ké" nhờ hình ảnh bộ ba thưởng thức bia Terra, soju Jinro và cả "somaek" (pha soju với bia).

Jensen Huang còn tỏ ra thích thú khi thấy "tháp somaek" ở bàn bên cạnh. Đại diện HiteJinro xác nhận: "Chắc chắn chúng tôi đã nhận được hiệu ứng quảng bá tuyệt vời".

Hiệu ứng "chimaek quyền lực" còn lan tới sàn chứng khoán. Sáng 31/10, cổ phiếu Kyochon F&B, công ty gà rán duy nhất niêm yết trên sàn Hàn Quốc, tăng mạnh 14,44% lên 4.835 won/cổ phiếu, tăng 610 won so với ngày trước đó.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư đổ dồn kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu F&B sau khi văn hóa gà rán Hàn Quốc được quảng bá toàn cầu.

Ông Jensen Huang mời người dân thưởng thức gà và khoai tây chiên. Ảnh: Yonhap.

Theo Korea Hearld, Kkanbu Chicken từng trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim Squid Game của Netflix.

Thành lập năm 2006, thương hiệu chính thức phát triển mô hình nhượng quyền từ năm 2008.

Khác với nhiều chuỗi gà rán Hàn Quốc vốn chú trọng giao hàng, Kkanbu tập trung vào mô hình ăn tại chỗ, cho phép khách hàng thưởng thức gà rán và bia tươi ngay trong không gian quán. Đến nay, chuỗi này vận hành hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc.

Các chuyên gia cho rằng buổi gặp gỡ của ba vị CEO có thể trở thành bước ngoặt cho sự hồi sinh của Kkanbu Chicken, khi thương hiệu được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Gà rán đặc trưng tại chuỗi nhà hàng Kkanbu Chicken. Ảnh: Kkanbu Chicken.

Giáo sư Hwang Yong-sik, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sejong, nhận định Kkanbu Chicken đã xuất hiện trên các bản tin quốc tế mà không cần bỏ ra một đồng quảng cáo nào.

"Trường hợp này cho thấy thị trường gà rán Hàn Quốc có thể chuyển hướng, từ cạnh tranh về giá và khuyến mãi ngắn hạn sang xây dựng giá trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng", ông nói.