Chủ nhân mâm xôi gà hot nhất MXH: nửa đêm nấu cỗ, 3h đi xem diễu binh

Di chuyển đoạn đường dài từ Phú Thọ lên Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Hà không quên chuẩn bị thêm một mâm đồ ăn tươm tất để "lót bụng" và chia sẻ cho mọi người xung quanh.

Chị Hà và các chị em khác sửa soạn mâm đồ ăn đến tận 12h đêm hôm qua.

Để kịp giờ "xí" chỗ đẹp tại đoạn đường Hùng Vương (Hà Nội), chị Hà cùng các chị em khác đã thức và tất bật chuẩn bị mâm đồ ăn ngon mắt đến tận 12h đêm hôm trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hà cho biết trước đó, gia đình muốn di chuyển lên địa điểm xem diễu binh từ đêm qua. Tuy nhiên, việc nấu các món ăn xong trễ hơn dự định nên sáng nay đoàn của chị Hà mới bắt đầu lên đường từ 3h.

Mâm đồ ăn của gia đình chị gồm có xôi ngũ sắc, bánh uôi của người Mường, thịt heo luộc hấp sả và gà luộc nhà nuôi. Trong đó, đặc sản bánh uôi thường được người Mường làm vào ngày lễ Quốc khánh (2/9) và Cách mạng Tháng Tám (19/8).

"Tôi chủ động nấu số lượng nhiều để chia sẻ đồ ăn với mọi người ngồi xung quanh, đa phần đều khen ngon khiến tôi rất vui. Đây còn là dịp giúp tôi có thể giới thiệu và lan tỏa đến mọi người những món đặc sản của người Mường", chị nói thêm.

Chị em chị Ngọc Hà chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng các món như xôi ngũ sắc.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, mâm đồ ăn nhà chị Hà trở nên viral và đông đảo bạn bè không quên tag tên chị vào các bài đăng.

Không chỉ đoàn chị Hà, nhiều gia đình cũng có mặt từ sớm, chuẩn bị "ê hề" đồ ăn thức uống để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xôi, giò, cơm nắm, muối vừng, nước lọc và cà phê đều là những món ăn được nhiều gia đình lựa chọn bởi hương vị dễ ăn và tiện lợi.

Từ khoảng 7h ngày 24/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực sát Quảng trường Ba Đình, đã đông đúc người dân chờ đợi. Một số trải chiếu, bày thức ăn, dựng lều trại tại vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào 20h cùng ngày.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 24/8 có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, TP có thể nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.