Chủ quán bia lĩnh án tù vì lừa tiền người đi khiếu kiện

Người đàn ông lặn lội hàng nghìn km ra Hà Nội khiếu kiện vì cho rằng bị thu hồi đất không đúng. Thường lui tới quán bia trong những lần đi khiếu kiện, ông này đã bị lừa tiền tỷ.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Viết Sơn (sinh năm 1962, trú ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (cũ), Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án này là ông Trần Văn C, trú ở TP.HCM.

Quá trình xét xử cho thấy, ông Trần Văn C sở hữu mảnh đất hơn 14.000 m2 ở phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ), TP.HCM. Đất có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý và giao cho Hợp tác xã Hiệp Thành sử dụng. Năm 1998, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên và giao lại cho UBND quận 12 quản lý, sử dụng.

Đến năm 2012, UBND quận 12 đã xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng có diện tích hơn 6.000 m2 trên mảnh đất mà ông C đã mua. Phần diện tích còn lại hơn 8.000 m2 tiếp tục bị cưỡng chế thu hồi. Tuy nhiên, ông C cho rằng quyết định thu hồi đất là không đúng quy định pháp luật, nên nhiều lần gửi đơn khiếu kiện.

Bị cáo Lê Viết Sơn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ông C đề nghị UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích 8.000 m2, nhưng đều không được chấp nhận. Do đó, từ năm 2017, người đàn ông này liên tục đến Hà Nội để khiếu kiện...

Mỗi lần ra Hà Nội, ông C thường đến quán bia của Lê Viết Sơn. Đến năm 2020, Sơn nói dối về việc có người thân làm việc ở cơ quan Nhà nước... có khả năng hủy quyết định thu hồi đất và xin cấp "sổ đỏ" với chi phí 300 triệu đồng.

Do không đủ tiền, ông C đã rủ bạn góp tiền để cùng lo việc xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu được cấp "sổ đỏ", 2 người sẽ chia nhau đất.

Đầu tháng 6/2020, Sơn hẹn 2 ông này ra Hà Nội để bàn thủ tục khiếu kiện và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại một quán cà phê, Sơn giới thiệu ông C gặp người tên Hưng (sinh năm 1987) và giới thiệu người này từng công tác tại Bộ Công an. Các bên thống nhất Sơn là người trực tiếp liên hệ với ông C để giải quyết.

Ngày 23/6/2020, Sơn và ông C ký văn bản công chứng thỏa thuận với nội dung, nếu xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông C sẽ chia cho Sơn 30% diện tích 8.000 m2 đất. Sau đó, ông C đưa cho Sơn 280 triệu đồng.

Vài ngày sau, Sơn tiếp tục yêu cầu ông C chuyển thêm 2 tỷ đồng thì mới làm được "sổ đỏ". Mặc dù cầm tiền của ông C, Sơn không làm gì để thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thỏa thuận.

Nhận thấy Sơn không thực hiện được cam kết, ông C yêu cầu bị cáo hoàn trả lại tiền. Sơn mới trả 40 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, nên ông C tố giác Sơn ra cơ quan công an.

Quá trình giải quyết vụ án, chủ quán bia khai mình là người nhận tiền từ ông C, nhưng đưa cho người tên Hưng để nhờ làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ”. Trái lại, Hưng không xác nhận việc này. Vì chỉ là khách quen, thường ăn uống tại quán bia của Sơn và được chủ quán bia giới thiệu, làm quen với ông C.

Khi ông C thỏa thuận cắt cho Hưng 35% diện tích đất, thì Hưng đồng ý. Hưng khai có cầm 35 triệu đồng từ Sơn để đến các văn phòng luật sư nhờ tư vấn, nhưng không giải quyết được. Ngoài ra, Hưng không nhận khoản tiền nào khác.

Cơ quan tố tụng xác định chưa có đủ căn cứ kết luận Hưng đồng phạm với Sơn nên tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ. Được biết, Hưng hiện phải chấp hành hình phạt tù do phạm pháp trong một vụ án khác.

Sau nhiều lần hoãn tòa và khép lại phiên xét xử vào ngày 29/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định đủ căn cứ, cơ sở để xác định Lê Viết Sơn đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của ông C, nên quyết định tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù.