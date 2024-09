Chủ thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy

Thay vì trả tiền lương cho công nhân, đối tượng là chủ thầu cốp - pha công trình trong 1 Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam lại trả bằng ma túy.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Chu Đình Luân, Lường Văn Tính, Nguyễn Thị Hương, Trần Minh Đức, Lường Xuân Đông, Hà Đức Mạnh về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lý Nhân phát hiện đối tượng Chu Đình Luân là chủ thầu cốp - pha đã thuê công nhân là các đối tượng nghiện ma túy tổ chức ăn, ở tập trung tại lán trại trong 1 Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân và có biểu hiện trả lương công nhân bằng ma túy. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an huyện Lý Nhân đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, triệt phá.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Chu Đình Luân.

Kết quả, ngày 17/9, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Lý Nhân đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Chu Đình Luân (SN 1990, trú ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và 20 đối tượng khác về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 11 cục chất bột màu trắng, (nghi là ma túy); 50 xi lanh đã qua sử dụng; 1 ôtô, 5 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, trước tài liệu chứng cứ thu thập được, Chu Đình Luân và các đối tượng khai nhận do muốn thuê công nhân giá rẻ và đẩy nhanh tiến độ công trình, Luân đã tìm thuê các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh, thành khác nhau với mức lương 250.000-430.000 đồng/ngày công. Thay vì trả tiền lương cho công nhân, Luân chỉ đạo Tính, Hương, Đức liên hệ mua ma túy, chia nhỏ và phát cho số công nhân nghiện vào buổi sáng và chiều mỗi ngày với quy định mỗi một lần nhận ma túy là 100.000 đồng và trừ vào tiền công.