Chủ xe kiện Nissan vì mùi xăng trong cabin

Công nghệ sơn của Nissan có thể giúp ôtô 'mát' hơn

Thực nghiệm cho thấy loại sơn của Nissan có thể giúp nhiệt độ bề mặt ôtô giảm 12 độ C, trong khi khoang lái cũng mát hơn 5 độ C so với khi dùng loại sơn thông thường.