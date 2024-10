Chủ xe tại TP.HCM và nỗi lo ngập nước, thủy kích

Một số tuyến đường thường xảy ra tình trạng ngập nước tại TP.HCM như khu vực Thảo Điền (TP.Thủ Đức) hay quận 7, Bình Thạnh gây không ít phiền toái và thiệt hại cho chủ xe.

Ảnh: Chiến Nguyễn

Vài tuần trở lại đây, TP.HCM thường xuất hiện những cơn mưa lớn hay triều cường khiến nhiều con đường ngập sâu.

Tối ngày 20/10, TP.HCM bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến loạt đường phố chìm trong biển nước. Khu vực Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) trở nên "tê liệt" khi các ngõ đều trong tình trạng ngập sâu. Tối 21/10 cũng xảy ra mưa lớn tại một số nơi ảnh hưởng tới giao thông và xe cộ.

Ôtô 'quay đầu' để hạn chế hư hỏng

Sáng ngày 21/10, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các cửa hàng, garage sửa chữa ôtô dọc khu vực TP. Thủ Đức đón nhiều xe vào kiểm tra và sửa chữa.

Đa phần những ôtô được mang đến trong sáng ngày 21/10 là sedan ở nhiều phân khúc. Những chiếc sedan bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tối 20/10 đa phần chỉ tắt máy do bị ngập nước.

Một số xe khác xảy ra tình trạng rớt ốp gầm do đi vào các "ổ gà" trong thời điểm nước lên cao. Do đó chi phí kiểm tra động cơ, lắp ráp phụ kiện như ốp gầm rơi khá rẻ, dao động 300.000-500.000 đồng tùy tình trạng xe.

Dù mưa lớn diễn ra, số lượng ôtô gặp sự cố ít hơn so với những năm trước. Ảnh: Vân Trang

Anh Bảo Anh, chủ garage D9CW (TP. Thủ Đức) cho biết cửa hàng chưa ghi nhận mẫu xe nào bị thủy kích cần sửa chữa. "Chủ xe cũng biết lựa đường để chạy nên cũng hiếm có chiếc nào bị thủy kích", anh Bảo Anh nói thêm.

Số lượng xe gặp sự cố trong "mùa thuỷ kích" ít hơn nhiều khả năng đến từ sự "quen thuộc của người cầm lái. Ngay khi cơn mưa lớn xuất hiện, lượng ôtô đi vào các đoạn đường ngập sâu xung quanh khu vực Thảo Điền hay quận 7 (TP.HCM) đã giảm đi nhiều so với thời gian bình thường. Số ít ôtô gặp tình trạng ngập nước, tắt máy trong tối nhanh chóng được mang đến cơ sở sửa chữa nhờ xe cứu hộ.

Trước đó, chủ cơ sở sửa chữa này cũng từng chia sẻ về chi phí "khổng lồ" nếu xe bị thủy kích. Đối với ôtô bình dân, chi phí để sửa chữa, thay thế lọc gió, bugi hay khoang động cơ có thể dao động vài chục triệu đồng. Còn với những mẫu xe Đức như Porsche, Audi hay Mercedes-Benz, chủ xe có thể mất hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng nếu để "xế hộp" bị thủy kích.

Ngoài đường ngập, một số ôtô, xe máy gặp phải tình trạng ngập trong hầm để xe, nhà để xe chung cư cũng gây thiệt hại đáng kể. Không nặng như thủy kích, các xe bị ngập nước nhưng không di chuyển sẽ tốn vài triệu tới vài chục triệu để kiểm tra xử lý hệ thống điện hay khoang nội thất.

Xe điện tự tin, hybrid e ngại

Trái ngược xe xăng, những chiếc ôtô thuần điện lại cho thấy ưu thế khi không xảy ra nhiều vấn đề đi qua đoạn đường ngập nước. Điều này nhờ cấu tạo động cơ đơn giản của ôtô điện, bao gồm 1-2 motor điện và khối pin. Nhờ đó, xe điện được đánh giá là sở hữu khả năng chống nước tốt hơn so với các loại xe vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch.

Mưa lớn tại TP.HCM vào ngày 20/10. Ảnh minh hoạ: Phạm Nguyễn.

Mặc dù pin được lắp đặt ở sát gầm xe nhưng chúng đều được bao phủ bởi nhiều lớp bảo vệ cùng khả năng tự cách ly với phần còn lại của toàn bộ hệ thống động cơ. Vì vậy khi di chuyển qua đoạn đường ngập nước, người dùng xe điện cũng không lo ngại về tình trạng giật điện, hư hỏng pin.

Theo nghiên cứu của Financial Express, xe điện có thể di chuyển một cách an toàn trong các khu vực ngập nước nếu được sản xuất kèm hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo chuẩn IP65 hoặc IP67. Ví dụ dải xe điện thuộc VinFast được trang bị "hàng rào" bảo vệ IP67, giúp xe có thể di chuyển ở mực nước cao đến một mét trong khoảng 30 phút mà vẫn đảm bảo an toàn.

Dù vậy, các hãng xe điện cũng khuyến cáo khách hàng không nên quá "tự tin" vào khả năng lội nước của xe điện và đi vào những con đường ngập sâu, bởi rủi ro vẫn có thể xảy ra và thiệt hại cũng không nhỏ.

Chủ của những chiếc ôtô hybrid lại không quá thoải mái khi đi vào các cung đường ngập nước giống xe thuần điện. Mặc dù cũng được trang bị pin gắn ở sàn xe, thường nằm ngày dưới hàng ghế sau, xe hybrid vẫn sở hữu kết hợp một khối động cơ xăng tương tự những chiếc ôtô động cơ đốt trong thông thường. Vì vậy nước sẽ là "kẻ thù" lớn nhất của các mẫu xe hybrid trong thời điểm ngập nước.

Xe điện được đánh giá có khả năng lội nước tốt hơn so với ôtô xăng. Ảnh: Bối Hạ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh M.H, chủ xe CR-V hybrid chia sẻ anh đã mất gần 30 phút để tìm cung đường thay thế, không bị ngập nước trong khu vực Thảo Điền vào tối ngày 20/10. Theo anh M.H, anh lo ngại những đoạn đường nước lên cao qua khỏi nửa bánh xe sẽ có nguy cơ gây hư hỏng động cơ đốt trong hoặc ảnh hưởng đến pin.