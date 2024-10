Chung kết ‘STEAM for Girls’ - khi tài năng nữ sinh tỏa sáng

Theo đó, với chủ đề năng lượng tái tạo, dự án Năng lượng sinh khối - Biến thách thức thành cơ hội của nhóm thí sinh Nguyễn Phương Anh (Hà Giang), Trương Đông Nhi (Ninh Thuận), Phạm Lê Vy (Trà Vinh) giành giải vàng. Ở chủ đề kĩ năng STEAM xanh, giải vàng thuộc về dự án Green living locally - Xây dựng không gian sống xanh địa phương của nhóm thí sinh Natnicha Chanapha (Thailand), Nguyễn Hà Linh (Hà Nội), Adriana Fariesha (Malaysia). Đội giành giải cao nhất ở chủ đề thích ứng với biến đổi khí hậu là dự án Laugh and learn - Climate Change - Funny Course của nhóm thí sinh Charinrat Mahapaisan (Thailand), Nguyễn Dương Yên My (Quảng Trị), Nurul Alya Syafiah (Malaysia).