Chuyển CQĐT vụ Trường quốc tế Mỹ bị 'vỡ nợ' sau khi huy động nghìn tỷ

Liên quan đến vụ việc Trường quốc tế Mỹ ở huyện Nhà Bè bị "vỡ nợ" vào năm 2024, Phó chủ tịch TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra ngày 11/3/2025 của Thanh tra thành phố.

Chỉ đạo trên được ban hành dựa trên Kết luận và kiến nghị của Thanh tra thành phố vào ngày 18/3.

Để thực hiện Kết luận thanh tra, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục việc hạch toán thu, chi dẫn đến sai phạm như đã nêu trong Kết luận thanh tra, đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của Tổ công tác liên ngành về kiểm tra tình hình hoạt động của công ty và trường quốc tế này.

Giám đốc Sở GDĐT được yêu cầu tiếp tục theo dõi Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ trong việc khắc phục các nội dung được nêu trong quyết định ngày 28/6/2024 của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trường tư thục trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện chương trình giảng dạy; việc thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực II được giao kiểm tra, rà soát việc xuất hóa đơn tài chính đối với Công ty CP TM DV đầu tư 247 trong việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ, vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan môi trường, dịch vụ lái xe buýt và giám hộ xe buýt… cho Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ với tổng giá trị lên đến hơn 189 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2023, nhưng đến thời điểm thanh tra, Trường chưa cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên có quan.

Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, xử lý đối với Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS trong việc huy động vốn thông qua các hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng đầu tư giáo dục để sử dụng vào mục đích đào tạo, giáo dục cho học sinh, nhưng Trường sử dụng để chi trả lãi vay hơn 120 tỷ đồng . Tiếp đến là hành vi không kiểm tra, kiểm soát việc thu, chi, sử dụng nguồn tiền huy động dẫn đến thanh toán khống khối lượng với tổng giá trị hơn 1.219 tỷ đồng .

Trong đó, Công ty CP xây dựng kiến trúc Toàn Cầu là 1.152 tỷ đồng , Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cao Lỗ có giá trị hợp đồng hơn 67 tỷ đồng , nhưng không có hồ sơ, chứng từ liên quan. Khoản chi phí dở dang trong đầu tư xây dựng theo sổ sách là 1.745 tỷ đồng , thì phần không có hóa đơn, chứng từ đã chiếm hơn 1.467 tỷ đồng .

Trường đã thanh toán và thanh lý 159 hợp đồng đầu tư giáo dục với tổng số tiền hơn 404 tỷ đồng có thời hạn hoàn trả vào các năm từ 2024 đến năm 2038 trong khi đang có 321 hợp đồng đến hạn của những năm 2018 đến năm 2023 với tổng số tiền hơn 717 tỷ đồng , nhưng chưa hoàn trả, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” của phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng được giao làm rõ việc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Cao Lỗ do ông Lê Văn Lĩnh là Giám đốc, đồng thời là nhân viên Phòng Dự án của Công ty CP quản trị Tài Nguyên Tri Thức có nhiệm vụ hỗ trợ giám sát việc thi công xây dựng, đóng dấu xác nhận hồ sơ quan lý chất lượng công trình, nhưng việc điều hành, trả lương do Công ty CP quản trị Tài Nguyên Tri Thức thực hiện.

Tương tự, Công ty CP TM DV ĐT 247 do ông Hồ Quang Trung là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, nhưng ông Trung cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS. Theo lãnh đạo UBND thành phố, với tình trạng này, các công ty trên đểu có mối quan hệ phụ thuộc về kinh tế, tài chính, quản lý, điều hành.

Thanh tra Thành phố được Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao chuyển vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an thành phố xem xét, xử lý đối với Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS trong việc huy động vốn thông qua các hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng đầu tư giáo dục để sử dụng vào mục đích đào tạo, giáo dục cho học sinh, song Trường này đã sử dụng để chi trả lãi vay cùng toàn bộ các khoản tiền giao dịch phát sinh trên. Thanh tra thành phố tiếp tục được giao là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố.