Chuyên gia: Du lịch Thái Lan nên tránh đối đầu trực diện với Việt Nam

Chuyên gia Thái Lan cho rằng ngành du lịch nước này nên tránh cạnh tranh trực diện với Việt Nam, mà tập trung xây dựng điểm đến "cao cấp nhưng vừa túi tiền" để giữ lợi thế.

Du khách trải nghiệm lễ hội khỉ tại Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Khách Trung Quốc đến Thái Lan năm nay giảm mạnh, thử thách khả năng của chính phủ mới trong việc vực dậy thị trường từng là nguồn khách lớn nhất trước đại dịch Covid-19.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), từ ngày 1/1 đến 22/9, nước này đón 3,3 triệu lượt khách Trung Quốc, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm được lý giải bởi nhiều nguyên nhân, gồm: lo ngại về an toàn, xu hướng du lịch trong nước ở Trung Quốc, cạnh tranh từ các điểm đến trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, cùng ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Níu kéo niềm tin du khách

Sau giai đoạn chạm đáy, lượng khách Trung Quốc bắt đầu có tín hiệu ổn định. Trong dịp Tuần lễ Vàng (1-8/10), Thái Lan kỳ vọng đón trung bình 13.000 lượt khách Trung Quốc mỗi ngày, cao hơn mức 8.000-9.500 lượt trước đó, theo Bangkok Post.

TAT ước tính từ 26/9 đến 8/10 sẽ có khoảng 180.000 lượt khách, thậm chí có thể vượt 200.000, song vẫn giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024 (262.000 lượt).

Doanh thu du lịch cũng chịu tác động mạnh khi chi tiêu của khách Trung Quốc trong Tuần lễ Vàng năm nay dự kiến đạt 9 tỷ baht (khoảng 242 triệu USD ), giảm 17% so với 10,9 tỷ baht năm ngoái. Trung bình mỗi du khách Trung Quốc chi 6.600 baht/ngày, lưu trú 6-8 đêm.

Lễ đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên theo chương trình miễn thị thực 5 tháng tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, ngày 25/9/2023. Ảnh: Reuters.

Bà Aksornsri Phanishsarn, giảng viên kinh tế Đại học Thammasat, nhận định Thái Lan cần xử lý dứt điểm những lo ngại của khách Trung Quốc về lừa đảo và tội phạm.

"Các vụ việc như trung tâm lừa đảo hay việc một nam diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc hồi đầu năm đã khiến nhiều du khách e dè. Nếu không có biện pháp bảo đảm an toàn mạnh mẽ, các chương trình khuyến mãi sẽ khó phát huy hiệu quả", bà nói.

Chuyên gia này khuyến nghị Thái Lan học theo Nhật Bản, định vị là điểm đến cao cấp, chú trọng an toàn, chất lượng dịch vụ và giao thông tiện lợi nhưng vẫn có giá cạnh tranh.

Đồng thời, Thái Lan nên tránh cạnh tranh trực diện với Việt Nam, nơi tập trung nhiều khách đoàn chi tiêu thấp, mà hướng tới trải nghiệm "cao cấp nhưng vừa túi tiền".

Ông Surawat Akaraworamat, cố vấn Ủy ban Du lịch Hạ viện, cho rằng nguyên nhân sụt giảm không chỉ đến từ vấn đề an toàn. Theo ông, việc Trung Quốc không tích cực quảng bá Thái Lan là yếu tố quan trọng.

Trong khi du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc đã tiệm cận mức trước đại dịch, thì chỉ vài triệu khách chọn Thái Lan, thấp xa con số 11 triệu trước đây.

Ông Surawat kêu gọi Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn tăng cường ngoại giao, đề xuất đẩy mạnh quảng bá 5 lĩnh vực: thời trang, ẩm thực, võ thuật, lễ hội và điện ảnh.

Du khách tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Pattaya đổi mới để hút khách

Tại Pattaya, ông Bhunanan Patanasin, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh và Du lịch Pattaya - Chon Buri, cho biết khách Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, song khách đoàn đã giảm, nhường chỗ cho nhóm khách lẻ tự do (FIT) có mức chi tiêu cao hơn.

Thành phố này đang phát triển thêm nhiều điểm vui chơi mới như khách sạn chủ đề, công viên nước, bảo tàng nghệ thuật số, các show giải trí mang phong cách Trung Quốc. Dự kiến mùa cao điểm tới, công suất phòng đạt khoảng 70%, chủ yếu nhờ khách châu Âu, trong khi khách Trung Quốc giảm khoảng 20%.

Du khách tập trung đông đúc tại phố đi bộ ở Pattaya. Ảnh: SCMP.

Ông Bhunanan mong muốn chính phủ hỗ trợ giảm chi phí du lịch, cải thiện hệ thống giao thông để phục vụ nhóm khách lẻ. Hiện nay, sau khi xuống xe buýt, khách chỉ có lựa chọn songthaew (xe bán tải chở khách) hoặc đặt xe công nghệ.

Ông cũng đề nghị Thái Lan đăng cai các sự kiện quốc tế lớn như lễ hội âm nhạc điện tử Tomorrowland để hút khách toàn cầu. Tháng 7 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch tổ chức sự kiện này tại Pattaya.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tham khẳng định: "Trung Quốc và Thái Lan không phải người xa lạ mà là một gia đình", đồng thời mời gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, khuyến khích nhiều khách du lịch hơn đến Thái Lan.