Chuyện tình 12 năm của cặp đôi Thái Lan gây tiếc nuối khi chia tay

Both và Newyear công khai 2 màn cầu hôn lãng mạn trong thời gian bên nhau. Cuối năm 2023, Both quỳ gối cầu hôn nửa kia khi cả 2 thực hiện chuyến du lịch đến London (Anh). Trong bài đăng được Newyear chia sẻ trên trang cá nhân, anh viết: “Say yes from the first day 13/9” (tạm dịch: “Đồng ý từ ngày đầu tiên 13/9”). Khoảnh khắc này nhanh chóng xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, được xem là cái kết đẹp cho chuyện tình này.