'Cô đồng' lừa đảo 28 tỷ bằng chiêu trục vong, giải hạn như thế nào?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang (34 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, công an đã làm rõ về thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan để lừa đảo của “cô đồng” này.

Phan Thị Thu Trang khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Trang tạo nhiều trang mạng cá nhân trên Facebook và Tiktok như: “Phan Thu Trang”, “Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang” để tìm khách hàng xem bói, tử vi, tướng số và bán các vật phẩm phong thuỷ.

Trên các tài khoản mạng xã hội, “cô đồng" Phan Thị Thu Trang đăng tải nhiều clip nói về phong thủy, bán vật phẩm phong thủy, đồng thời lồng ghép vào các nội dung tâm linh, mê tín nhằm dẫn dắt người xem.

Biết tận dụng mạng xã hội triệt để nên “cô đồng” Trang được nhiều người biết đến, phải đặt lịch để đến tận nơi xem bói, mua vật phẩm phong thủy.

Tuy nhiên, khi khách hàng tìm đến, thì Trang giở chiêu thức, bằng cách bịa đặt ra những câu chuyện tâm linh, đầy màu sắc mê tín dị đoan nhằm thao túng tâm lý khách hàng. Trang bịa ra các chuyện khách bị người khác hãm hại, yểm bùa; có người âm theo phá, vợ chồng không hợp mạng, sắp tới gia đình có người chết…

Những người nào tâm lý yếu, tin vào chuyện tâm linh, dần dần sẽ sập bẫy lừa của “cô đồng”. Trang nói sẽ giúp họ cúng giải bùa, giải hạn, trục vong… đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhưng khi chiếm đoạt rồi thì im lặng, tránh né.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 xác định có 40 người là nạn nhân của “cô đồng” Phan Thị Thu Trang, cùng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng . Công an cho rằng, có thể số nạn nhân bị lừa rất nhiều và hiện trong giai đoạn mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại.

Nạn nhân điển hình là bà M. (ngụ tại quận 5) bị “cô đồng" Trang chiếm đoạt 767 triệu đồng. Bà M. trình báo, thông qua mạng xã hội, bà biết và tìm đến “cô đồng” Trang để mua thuốc xông. Trong quá trình tiếp xúc, xem bói, Trang phán rằng, con của bà M. có người âm theo phá, nhà bị người khác yểm bùa, sắp tới gia đình sẽ có nhiều chuyện buồn như: có người chết, người bệnh nặng, dính dáng đến pháp luật…

Thấy bà M. hoang mang, lo sợ, Trang nói sẽ giúp cúng giải bùa, giải hạn. Sau khi liên tục hối thúc và bà M. chuyển 767 triệu đồng thì "cô đồng" này tìm cách né tránh.

Tương tự, giữa tháng 9 vừa qua, chỉ thời gian ngắn, “cô đồng” Trang cũng lừa được bà H. (ngụ quận 5) để chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng . Bằng cách thao túng tâm lý như trên, Trang yêu cầu bà H. chuyển tiền nhiều lần để làm lễ cúng giải hạn, trục vong, sau khi cúng xong sẽ hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, khi bà H. chuyển tiền thì Trang giở chiêu im lặng, rồi chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Hiện có hơn 40 nạn nhân gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận 5 tố cáo Trang. Công an đề nghị ai là nạn nhân bị Phan Thị Thu Trang lừa đảo, chiếm đoạt tiền thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5 (số 359 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5) hoặc gặp điều tra viên Lê Thành Trung để tố giác, phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.