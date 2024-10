Nữ kế toán ở Bình Dương ‘thụt két’ tiền tỷ của công ty để mua ô tô

Lợi dụng được giám đốc ủy quyền, nữ kế toán ở Bình Dương đã lấy tiền của công ty để đặt mua xe ô tô.

Hôm nay (29/10), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thúy An (44 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “tham ô tài sản”.

Trần Thúy An bị cơ quan công an khởi tố tội tham ô tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, An là kế toán kiêm thủ quỹ và làm trợ lý giám đốc cho một công ty trong Khu công nghiệp VSIP II (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) từ cuối năm 2015 đến 2018.

Trong thời gian làm việc tại công ty, lợi dụng việc được giám đốc công ty ủy quyền chi trả các chi phí cho hoạt động của công ty, An đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của mình.

Đáng nói, An còn tự ý chuyển 390 triệu đồng từ tài khoản công ty để đặt mua xe ô tô cho cá nhân. Sau khi bị phát hiện, An đã chuyển lại số tiền nói trên cho công ty.

Tuy nhiên, qua điều tra cơ quan công an xác định nữ kế toán này đã tham ô của công ty hơn 1 tỷ đồng . Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với An.