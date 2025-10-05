Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Tối 4/10, một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp, tại vỉa hè hẻm 106, đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP.HCM).
Được biết, người phụ nữ bị một đối tượng dùng dao đâm ngay trên vỉa hè, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.
Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường.
Trên cơ thể cô gái có vết thương, máu chảy rất nhiều. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Lúc vừa phát hiện vụ việc, người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Công an phường Tam Thắng cùng lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Rất đông người dân xung quanh cũng tập trung để theo dõi vụ việc.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra.
