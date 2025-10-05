Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu

Phát sinh mâu thuẫn trong việc mời bia, các đối tượng mang theo kiếm Nhật và dao tự chế xông vào tấn công nhóm bạn nhậu khiến 2 người thương tích, khách trong quán hoảng loạn tháo chạy.

Ngày 4/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng gồm: Phạm Như Nghiêm (trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Đức Khánh (SN 1996), Trần Quốc Toản (SN 1998) và Lê Giao Hữu Triều (SN 2006, cùng trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích". Ảnh: CA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 18/5, Phạm Như Nghiêm (biệt danh “Xĩn Nghiêm”) cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán Karaoke Dubai (phường Tam Kỳ, Đà Nẵng). Trong khi nhậu, Nghiêm và Trần Quốc Việt phát sinh mâu thuẫn trong việc mời bia.

Sau khi bỏ về, khoảng 20 phút sau, Nghiêm quay lại quán cùng Toản, Triều và Khánh, mang theo kiếm Nhật và dao tự chế, xông vào tấn công nhóm bạn nhậu cũ. Hành động manh động này khiến hai người bị thương tích, nhiều khách trong quán hoảng loạn tháo chạy.

Hiện vụ án được công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.