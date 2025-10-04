Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chém anh trai của bạn gái rồi bỏ trốn

  • Thứ bảy, 4/10/2025 20:21 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức để điều tra hành vi giết người. Trước đó, sau mâu thuẫn, Đức dùng dao chém anh trai của bạn gái trọng thương.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức (SN 1996, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại xã An Biên.

Phạm Tuấn Đức tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Đức từng có tiền án “Trộm cắp tài sản”, sau khi mãn hạn tù vào An Giang làm thuê và chung sống như vợ chồng với chị T.V. (SN 2008). Rạng sáng 23/9, sau cuộc nhậu cùng người thân của chị V., giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Đức dùng dao tự chế chém anh D.T (anh ruột chị V.) gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Đến chiều cùng ngày, Đức ra đầu thú tại Công an xã An Biên. Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

