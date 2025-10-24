Lời khai của đối tượng đâm nhiều người bị thương ở BV Sản Nhi Nghệ An

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, sáng 23/10/2025, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh) đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi một nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm việc, khiến nhiều người bị thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an phường Trường Vinh và lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng Bàn Văn Vỹ.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ.

Tại cơ quan Công an, Bàn Văn Vỹ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang bầu sinh đôi sắp sinh, chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống.

Ngày 13/10/2025, Vỹ từ quê Bắc Ninh về quê vợ để chăm sóc vợ. Ngày 17/10/2025, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong 2 cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23/10/2025, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Cụ thể: Vào khoảng 9h30 cùng ngày, Vỹ đã sử dụng dao gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân khác là chị Ngô Thị Thu Thủy (SN 1974, trú tại xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An) và chị Phan Thị Tứ (SN 1962, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 nhân viên y tế là Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Nhung (SN 1994, trú tại xã Bích Ngọc, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1995, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả làm 5 người bị thương, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong đó có chị Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất.

Hành vi của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn, cấp cứu khẩn cấp.

Xác minh tại địa phương, đối tượng chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong; đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm đối tượng âm tính với chất ma túy và qua xác minh ban đầu đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.