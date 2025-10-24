Cựu chủ tịch ngân hàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và đồng phạm do vi phạm quy định về cho vay dẫn đến thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.

Các bị can bị truy tố là Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954, cựu Chủ tịch Agribank), Hồ Đăng Trung (sinh năm 1953, cựu Giám đốc Agribank, Chi nhánh 6), Hồ Văn Long (sinh năm 1976, Trưởng phòng Tín dụng Agribank, Chi nhánh 6), Đỗ Ngọc Dũng (sinh năm 1980, cựu cán bộ Agribank, Chinh nhánh 6).

Bị can Nguyễn Thế Bình và nhóm bị can tại Agribank nêu trên cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị can Nguyễn Thế Bình tại một phiên tòa năm 2015.

Liên quan, Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) cũng bị truy tố về tội danh trên. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Theo cáo buộc, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn cũng trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình (Quyền Tổng giám đốc năm 2007 và Chủ tịch Agribank năm 2010) chỉ đạo Hồ Đăng Trung cho vay vốn tại Agribank, Chi nhánh 6.

Sau đó, từ tháng 4/2007 đến năm 2010, bị can Trung đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng thông đồng với Cường cùng các cá nhân liên quan thực hiện một loạt hành vi sai phạm, hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Tài sản bảo đảm cho các khoản vay vốn là quyền sử dụng đất thuộc diện không được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng và đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp, nhưng được bị can Cường làm giả hợp đồng, nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.

Cùng với "chiêu trò" trên, Dương Thanh Cường còn sử dụng Công ty Bình Phát thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho Agribank số tiền hơn 1.053 tỷ đồng .

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thế Bình biết rõ Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện dự án trong khi dự án của các doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi hiệu quả nhưng vẫn đồng ý với Dương Thanh Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, đồng thời giải quyết việc cho vay vốn trái pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can ở Agribank, Chi nhánh 6 hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân hàng.

Quá trình điều tra, bị can Bình xuất cảnh khỏi Việt Nam, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã. Cơ quan tố tụng xác định trong trường hợp bị can này không ra trình diện hoặc đầu thú sẽ bị truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.