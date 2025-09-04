Cô gái đánh rơi thiết bị trợ thính hơn 300 triệu khi xem diễu binh 2/9

Trong lúc theo dõi màn diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội, Hà Anh vô tình thất lạc bộ phận của ốc tai điện tử - thiết bị giúp cô gái khiếm thính có thể nghe được.

Sáng 2/9, Hà Anh (20 tuổi) là một trong hàng chục nghìn người có mặt trên đường phố Hà Nội theo dõi các khối diễu binh, diễu hành mừng đại lễ của đất nước. Khoảng 9h, khi sự kiện kết thúc, cô di chuyển theo cung đường từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông qua ngã tư Hai Hà Trưng - Phan Chu Trinh, xuôi xuống ngã tư Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt.

Bỗng nhiên, cô giật mình phát hiện không còn nghe được âm thanh như bình thường - dấu hiệu cho thấy bộ phận bên ngoài chiếc ốc tai điện tử của cô đã rơi khỏi vị trí gắn sau đầu. Thiết bị màu đen, có kích thước khoảng 2x3 cm, dày khoảng 0,5 cm.

Vì đường đông đúc, dù đã quay lại tìm kiếm nhiều lần trong khoảng 2 tiếng, cô vẫn không nhận được kết quả. Biết tin, bà Cẩm Vân, mẹ Hà Anh, đăng bài giúp con gái tìm kiếm trên Facebook, hy vọng sức mạnh cộng đồng có thể hỗ trợ. Bài đăng về thiết bị đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý, hiện hút 7.800 lượt tương tác, 6.200 lượt chia sẻ.

Món đồ giúp “kết nối với thế giới”

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 4/9, bà Cẩm Vân cho biết Hà Anh khiếm thính bẩm sinh. Năm 5 tuổi, Hà Anh thực hiện phẫu thuật cấy điện cực ốc tai - phương pháp cấy ghép thiết bị điện tử vào tai, giúp người khiếm thính có thể nghe âm thanh và hiểu lời nói. Thiết bị gồm bộ phận bên ngoài thu và xử lý âm thanh, cùng bộ phận cấy vào tai chứa điện cực kích thích dây thần kinh thính giác, truyền tín hiệu lên não để tạo cảm giác nghe.

“Phần Hà Anh đánh rơi là bộ phận bên ngoài để thu và xử lý âm thanh. Nó giống như chiếc tai của người bình thường vậy, giúp con kết nối với thế giới”, bà Vân nói.

Hà Anh khiếm thính bẩm sinh song có thể nghe được nhờ cấy điện cực ốc tai. Ảnh: NVCC.

Bà Vân cho biết thêm thông thường ở các em nhỏ thực hiện phẫu thuật này, bộ phận bên ngoài thiết bị sẽ gắn thêm một sợi dây nhỏ, một đầu đính với thiết bị, một đầu đính vào kẹp tóc hoặc kim băng cài cổ áo như “dây an toàn” cho thiết bị để dễ cố định, tránh rơi hỏng.

Tuy nhiên vì đã sử dụng quen nhiều năm nay, có thể tự bảo quản, con gái bà không sử dụng loại gắn dây để trông thẩm mỹ hơn. Bộ phận bên ngoài có nam châm nhẹ, có thể tự hút vào với thiết bị được cấy bên trong.

“Hà Anh luôn cẩn thận giữ gìn vật bất ly thân này, khi đi lại cũng tránh va chạm với người khác để không bị rơi. Tuy nhiên có lẽ hôm đó đường đông quá, sự cố đã xảy ra”, bà Vân chia sẻ.

Khi biết tin, vợ chồng bà Vân đã liên hệ với hãng để đặt mua chiếc mới (hãng điện tử ốc tai của Australia), song vẫn quyết định chia sẻ lên mạng với hy vọng có phép màu xảy ra. Bà giải thích thiết bị này đã được định danh cá nhân Hà Anh trên phạm vi toàn cầu, người khác dù nhặt được cũng không thể sử dụng hay đem bán lại. Đến hết ngày 6/9, nếu không có kết quả, gia đình bà mới nhận hàng chiếc mới.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bất ngờ khi biết giá thành của thiết bị này không rẻ. Riêng phần thiết bị bên ngoài mà Hà Anh bị thất lạc là Kanso 1, gia đình bà Vân mua cách đây 8 năm với giá 13.500 USD (hơn 350 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Phần thiết bị bên trong đã được cấy cố định vào trong ốc tai qua cuộc phẫu thuật cách đây 15 năm.

“Món đồ đắt đỏ như vậy, có ý nghĩa lớn với Hà Anh nhưng cũng vô dụng với người khác. Vì vậy chúng tôi cũng hy vọng con có thể tìm lại”, bà Vân nói.

Hy vọng cho người khiếm thính

Qua sự việc của Hà Anh, nhiều dân mạng tỏ ra bất ngờ với phương pháp cấy điện cực ốc tai giúp người khiếm thính nghe được. Bà Vân cho biết con gái bà cũng là một trong số những bệnh nhân đầu tiên thực hiện loại phẫu thuật này ở Việt Nam.

Tổng chi phí cho phẫu thuật và thiết bị vào thời điểm năm 2010 là 700-800 triệu đồng/bên, tùy thuộc vào loại thiết bị lựa chọn. Trước đó, người bệnh thường phải sang Singapore hoặc Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện với chi phí cao gấp nhiều lần.

Tuy nhiên để con nghe nói, giao tiếp được bình thường như hiện nay, vợ chồng bà Vân cũng phải trải qua hành trình dài nỗ lực ngoài lo liệu chi phí.

Thiết bị nhỏ chỉ khoảng 2x3 cm, được gắn sau tai liên kết với bộ phận cấy bên trong giúp người khiếm thính nghe được. Ảnh: Cochlear.

“Sau khi con được cấy thiết bị, chúng tôi phải tự học, nghiên cứu phương pháp để con có thể tập nghe, nói, tất cả thành viên trong gia đình đồng hành liên tục với con. Thời điểm đó, chưa có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này ở Việt Nam, các phương pháp hỗ trợ còn hạn chế”, bà kể, tự hào khi con gái chịu khó hợp tác, ngoan ngoãn và luôn biết nghĩ cho bố mẹ.

Nhiều năm qua, gia đình bà Vân còn trở thành nguồn cảm hứng, nơi chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho các gia đình có con khiếm thính muốn tiếp cận phương pháp cấy điện cực ốc tai. Từ khi đăng bài tìm đồ, bà Vân cũng tiếp nhận nhiều cuộc gọi quan tâm từ các phụ huynh hỏi về thiết bị này.

“Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn khi được cộng đồng mạng lan tỏa thông tin, tăng thêm hy vọng tìm lại đồ. Nhiều người biết tin còn giúp đến tìm ở khu vực xung quanh hay hỏi han giúp, thật sự ấm lòng. Dù có tìm lại được hay không, chúng tôi cũng đã cảm nhận được lòng tốt của mọi người”, bà bày tỏ.