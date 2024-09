Cô gái nhập viện đau đớn vì căn bệnh hay gặp ở người trẻ

Nhập viện trong tình trạng đột ngột đau bụng dữ dội, liên tục và sốt, cô gái được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng, biến chứng của viêm loét dạ dày.

Cô gái 19 tuổi bị biến chứng viêm loét dạ dày do thói quen sinh hoạt không tốt. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết nữ sinh 19 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị đột ngột, dữ dội, liên tục, bụng co cứng, bí trung đại tiện và sốt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng khám lâm sàng và chỉ định cho người bệnh thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu cần thiết.

Thông qua hình ảnh siêu âm, bác sĩ phát hiện có khí tự do và dịch tự do trong ổ bụng của người bệnh. Nhận thấy tình trạng của người bệnh rất nguy hiểm, cần xử lý thương tổn nhanh chóng, các bác sĩ đã hội chẩn cấp cứu. Nữ bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng, cần mổ nội soi cấp cứu.

Khai thác tiền sử bệnh án, nữ sinh cho biết bị viêm loét hành tá tràng nhưng chưa theo dõi và điều trị triệt để. Trước nhập viện một ngày, cô gái đang tham gia hoạt động tình nguyện ở tỉnh Lạng Sơn. Vào khoảng 3h sáng, cơn đau bụng xuất hiện đột ngột, dữ dội ở vùng thượng vị. Cô gái được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện E.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của người bệnh có nhiều dịch đục. Mặt trước tá tràng có lỗ thủng đường kính 0,5 cm trên nền ổ loét xơ chai, xung quanh lỗ thủng có ít giả mạc. Dạ dày của người bệnh giãn nhẹ, ứ đọng nhiều dịch. Ê-kíp nhanh chóng làm sạch ổ bụng, nội soi khâu lỗ thủng hành tá tràng và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Bác sĩ Điệp giải thích: Thủng ổ loét là một trong nhiều biến chứng rất nặng nề của bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, người bệnh có thể gặp những biến chứng đe dọa tính mạng như viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, suy đa tạng.

Đối với trường hợp nữ sinh nói trên, nguyên nhân gây bệnh có thể là stress, áp lực học tập, thói quen thức khuya, ăn uống thiếu khoa học đã gây nên các ổ viêm loét tá tràng kéo dài, dẫn đến thủng tạng rỗng, đe dọa đến tính mạng.

Qua trường hợp này, bác sĩ Điệp khuyến cáo mọi người khi có các dấu hiệu như đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua... không nên chủ quan, cần phải đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra.

"Người trẻ tuổi nói chung và mọi người dân cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, học tập, lao động điều độ, xây dựng chế độ ăn nghỉ khoa học, đúng giờ, hạn chế ăn muộn, thức đêm. Bên cạnh đó, mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị các chứng bệnh liên quan đến viêm loét dạ dày tá tràng", bác sĩ Điệp khuyến cáo.